“Amici 21”, il dramma di LDA: “Portato in ospedale”. Interviene la famiglia

Amici di Maria De Filippi: LDA, nel corso dell’ultima puntata, in occasione di una sorpresa ricevuta ha raccontato un dramma che lo riguarda molto da vicino

LDA è uno degli allievi più amati di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo è entrato nella scuola pieno di paure e con la consapevolezza che non sarebbe stato trattato come gli altri, essendo il figlio di Gigi D’Alessio. Infatti ha dovuto faticare tanto per arrivare dov’è oggi, ha superato tante sfide e alla fine è riuscito a conquistare gran parte dei professori e del pubblico. In attesa di trascorrere le feste di Natale all’interno della scuola, durante l’ultima puntata ha ricevuto una sorpresa inaspettata dai fratelli.

Amici di Maria De Filippi, il dramma di LDA: “Sono stato in ospedale”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Mi è rimasto poco”, la regina di Rai 1 e la lotta contro la malattia. Annuncio devastante

Luca, infatti, ha ricevuto in dono un orsacchiotto a cui tiene particolarmente e che a casa gli fa sempre compagnia. Il ragazzo ha raccontato che, quando era molto piccolo, la famiglia glielo ha regalato in occasione di un grave ricovero in ospedale. Prima di entrare in sala operatoria, chiese espressamente di averlo con sé o non si sarebbe mai operato. Da allora Azzurrino – così ha chiamato il piccolo peluche – è uno degli oggetti a cui tiene di più in assoluto.

In seguito ha ricevuto una nuova sorpresa: tre videomessaggi da parte dei suoi fratelli. Claudio, il più grande dei figli di D’Alessio, ha raccontato che paradossalmente quella situazione così spaventosa li ha avvicinati molto, perché quell’anno hanno passato il Natale tutti insieme come non succedeva da tantissimo tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Pio e Amedeo ancora una volta nella bufera: la battuta infelice gela il web

Tra i messaggi di auguri, anche quello del piccolo Andrea, il figlio che Gigi ha avuto con Anna Tatangelo. Un gesto che ha emozionato in particolar modo l’allievo della scuola.