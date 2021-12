“Hanno rubato di tutto”, “La vita in diretta” troupe derubata durante il collegamento – VIDEO

Attimi di paura per la troupe de “La vita in diretta” che durante il collegamento con Alberto Matano ha subito un furto

Che dei delinquenti riescano a compiere un furto senza essere notati è alla base della malefatta ma che addirittura lo commettano a pochi passi da telecamere accese rappresenta davvero il colmo.

È questo ciò che è successo ad una malcapitata troupe de “La vita in diretta” che si è ritrovata derubata di pc e attrezzature proprio mentre era impegnata in un collegamento con Alberto Matano.

Un episodio estremamente grave che ben fotografa la condizione in cui vivono a Strà, comune in provincia di Venezia dove le telecamere della Rai erano arrivate proprio per raccontare dell’escalation di furti.

Troupe de “La vita in diretta” rapinata durante il collegamento

La notizia del furto subito dalla troupe è stata data dallo stesso presentatore Alberto Matano non appena è stato informato dell’accaduto.

Ai microfoni la giornalista Rai Filomena Leone inviata a Strà ha raccontato che mentre era in corso il collegamento con lo studio dei malviventi hanno spaccato il finestrino del furgoncino portando via di tutto.

Il danno materiale a quanto pare è stato ingente, ad essere sottratti infatti oltre al pc di un operatore e altre attrezzature anche borse ed effetti personali dell’intera troupe.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri che sono arrivati sul posto per raccogliere la denuncia e che, come la stessa Leone ha raccontato, erano passati pochi minuti prima dove erano in corso le riprese senza notare nessun movimento sospetto.

Probabilmente, secondo l’inviata della Rai, a compiere il furto potrebbe essere stata la stessa banda che in questo periodo sta seminando il terrore nelle villette del comune veneziano.

L’ipotesi è che i malviventi fossero nelle vicinanze proprio per tenere sotto controllo la troupe e le ville nei paraggi approfittando dell’inevitabile momento di distrazione per mettere a segno il gesto criminale.

Per fortuna però i danni causati sono solo di tipo materiale e nessuno dei presenti, a parte ovviamente lo shock per l’accaduto, ha riportato conseguenze fisiche.

