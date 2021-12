“GF Vip”, Alfonso Signorini fermato da Mediaset, al suo posto la conduttrice più amata

Il programma di Canale 5 per le festività subirà un brusco stop per permettere la messa in onda di uno degli eventi più attesi dell’anno.

Il “Grande Fratello Vip” prosegue la sua corsa ininterrotta da inizio settembre e vedrà i gieffini trascorrere anche le festività natalizie ed il Cenone di Capodanno all’interno della Casa più spiata d’Italia.

La sesta edizione, tra le più movimentate di sempre, sarà messa in onda per l’ultima volta però questa sera, per consentire poi la programmazione televisiva consueta prima del Natale.

Ma chi prenderà il post dei Vipponi il 24 dicembre lasciando sulle spine milioni di italiani che si stavano appassionando alle vicende interne tra i concorrenti in gioco?

La regina della tv prende in mano i giochi: il 24 dicembre è suo

Come ogni anno anche per questa vigilia di Natale sarà trasmesso in tv in prima serata su Canale 5 (ed in streaming su Mediaset Infinity) il Concerto di Natale giunto alla sua XXIX edizione.

Un evento che è però già stato registrato il 16 dicembre alle ore 19.00 in Auditorium Conciliazione a Roma per permettere a tutti di festeggiare poi a casa le proprie festività.

Chi condurrà un evento di tale portata è una delle showgirl più amate di sempre in casa Mediaset. Parliamo di Federica Panicucci, la regina dei salotti tv, che dirigerà in modo magistrale la serata regalando agli italiani un momento di gioia pura da poter condividere con le proprie famiglie.

Vari gli artisti che si alterneranno sul palco assieme all’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino, tra questi Ana Mena, Enrico Ruggeri, Shaggy, Giò Di Tonno e molti altri.

Per chi invece si chiede quando riprenderà il “GF Vip” nessun allarmismo. Il fermo costringerà i telespettatori a sospendere le dirette con il reality solo fino al 27 dicembre quando ci sarà la nuova diretta tv con la canonica regolarità di sempre.