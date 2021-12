Natale è ormai alle porta, occorre preparare un menù ad hoc e molto dettagliato, allora scopriamo qualche idea per gli antipasti

Le feste natalizie sono in arrivo, bisogna prepararsi al meglio per impressionare gli ospiti. Allora scopriamo qualche idea interessante per gli antipasti da servire nel buffet delle feste. Possono essere perfetti anche per Capodanno e altre serate con amici. Sono pochi consigli semplici che però se seguiti alla lettera daranno un atmosfera totalmente perfetta.

Gli antipasti di Natale: idee interessanti

Durante le feste si sa, il mangiare non manca mai. Specialmente i cibi grassi che sono sempre graditi. Gli antipasti sono forse la portata più importante visto che è la prima e da quella si determina l’andamento della serata.

Con l’antipasto bisogna colpire immediatamente gli ospiti. Vediamo allora alcuni classici. Il cocktail di gamberetti in salsa rosa ad esempio è un cult dei pranzi di Natale. Non manca quasi mai. Vanno serviti in piccole ciotole, oppure su una foglia di lattuga.

Un’altro antipasto di pesce molto noto per l’occasione, sono le capesante gratinate. Queste si possono servire direttamente nella loro conchiglia, l’effetto sarà molto suggestivo. Anche il salmone affumicato è un grande classico, servito su tartine con il burro o semplicemente con olio e qualche spezia. Anche le cozze e le ostriche sono sempre gradite come antipasto natalizio.

Abbiamo poi il panettone gastronomico che è un’idea molto creativa e originale di servire tartine di ogni gusto. Si tratta di un vero panettone salato, che va tagliato in vari strati che poi vanno riempiti con ingredienti di ogni genere per creare varietà.

Anche l’insalata russa è un piatto ricorrente sulle tavole di Natale, alcuni la comprano e altri la preparare a casa. Per chi lo ama poi c’è anche il paté di fegato che viene spesso proposto. Tuttavia per chi ha amici e parenti vegetariani, è possibile realizzare un buffet ad hoc.

Alcuni antipasti consigliati sono ad esempio, la pasta sfoglia ripiena di spinaci, peperoni e ricotta. Una torta salata farcita con verdure varie. Anche i fagottini di melanzane o le frittelle al cavolfiore sono molto buone. Si può utilizzare anche la polenta per creare delle palline con al centro il formaggio da scaldare poi in forno. Insomma le idee sono molte, bisogna solo trovare la creatività.