Sconcertante novità sull’aggressione di Manuel Bortuzzo: la reclusione per i due aggressori si riduce nuovamente. Tutti i dettagli sullo definitivo sconto della pena.

A seguito del processo tenutosi ad ottobre 2019, e conclusosi in difesa, ma sfortunatamente di breve durata, per la vittima della cruenta aggressione, l’ex promettente nuotatore Manuel Bortuzzo, nella giornata di oggi la Cassazione ha deciso di esprimersi nuovamente in tal merito.

L’allora diciannovenne rimase paralizzato dal giorno della sparatoria. E fu costretto in ospedale a lottare tra la vita e la morte. Sino a dover infine rinunciare alla sua più grande passione, il nuoto. Nonostante gli svariati tentativi di reagire alla grave situazione causata dalla notte dell’assalto, il 3 febbraio del medesimo anno, al momento la giustizia potrebbe non dimostrarsi in grado di rispondere nella maniera più adatta.

Manuel Bortuzzo colpito ancora, si riduce la pena ai due aggressori: i dettagli agghiaccianti

Dopo aver confermato la detenzione per un periodo di 16 anni, ai pressoché coetanei artefici dell’aggressione in moto, Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli. I quali avevano tramortito con un colpo di pistola il giovane Bortuzzo in una zona periferica della Capitale, gli sconti della pena si sono susseguiti, grazie in primis alla concessione del rito abbreviato, a partire dall’estate del 2020. Sino all’ultimo, sconcertante, indetto nelle ultime ore.

La recente delibera della Cassazione ha deciso di programmare un ulteriore Appello. Quest’ultimo mirerebbe ad annullare l’accusa di premeditazione che attualmente è stata confermata per i due aggressori. Tale clausola avrebbe dunque come conseguenza quella di diminuire drasticamente gli anni di detenzione per entrambi.

Lo sconto al momento previsto farebbe ipotizzare, secondo fonti ufficiali, ad un risultato conclusivo che verterebbe a 14 anni e 8 mesi di reclusione per Bazzano e Marinelli. Ciò accadrebbe soltanto qualora i due venissero sollevati dalla finora accertata premeditazione nel tentato omicidio.

Apportando, dunque, una differenza di un anno e due mesi in meno rispetto all’iniziale responso ricevuto al termine del processo di primo grado nel 2019.

