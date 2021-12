La splendida ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei famosi’ è tornata a far parlare di sé con un nuovo IG post.

La favolosa ex naufraga dell’Isola dei famosi ha mandato in tilt il web intero: il suo nuovo IG post è troppo bello per essere vero!

Nell’immagine Mercedesz posa con indosso un lungo maglione bianco, che le fa da vestito: con qualsiasi indumento la bella influencer resta comunque uno schianto!

Nella didascalia la strepitosa figlia della famosa Eva ha scritto: “Meet me by the mistletoe” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Incontrami dal vischio”).

L’atmosfera dello scatto è super natalizia, come ci suggerisce l’albero addobbato per le Feste, che si vede alle spalle della magnifica showgirl.

Siete pronti a vedere la foto più esplosiva di Mercedesz? Tenetevi forte, perché non sapete ciò che vi aspetta…

Mercedesz, gambe lunghe un chilometro: la gonna è al limite e i fan zoommano a più non posso…

Una cosa è certa: Mercedesz sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Nell’immagine scattata a Napoli, la meravigliosa fashion blogger italo – ungherese viene immortalata seduta di fianco su uno sgabellino rosa, mentre piega una gamba e allunga l’altra, guarda l’obbiettivo della fotocamera ed assume un’espressione super seria ed ammiccante: resisterle è impossibile!

Ai piedi la bellissima trentenne porta un paio di sandali con il tacco, che slanciano ancora di più le sue lunghissime gambe asciutte: il focus degli utenti è tutto lì!

Il post è stato sommerso dai mi piace e dai commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Sei uno splendore di ragazza, complimenti!”; “Sei più s**y di tua madre”; “Nessuno nota l’albero” oppure “Scommetto che c’è la fila“.

