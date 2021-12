Mercedesz Henger soddisfa le sue voglia come può e dove può. La foto fa venire l’acquolina, è davvero un bel bocconcino.

Nata a Roma nel 1991, Mercedesz Henger è la figlia della pornostar Eva, l’influencer ha due fratelli, Riccardino e Jennifer. Dopo aver conseguito il diploma alla scuola internazionale di San Giorgio ha deciso di trasferirsi in Inghilterra per laurearsi in Psicologia. La scelta, di lasciare l’Italia, è stata spinta dal fatto che da piccola ha subito moltissimi atti di bullismo a causa del lavoro sui generis della madre.

Mercedesz Henger per anni è stata una ragazza molto insicura, ma grazie alla sua forza d’animo e a qualche buon amico è riuscita a scrollarsi di dosso il suo male di vivere trovando una sua dimensione nel mondo.

Oltre ad essere una conosciutissima influencer su Instagram ( seguita da 782mila follower), Mercedesz è un personaggio televisivo ed un’attrice, abbiamo potuto apprezzarla anche durante il reality “L’Isola dei Famosi”.





