Masterchef, è il caos: “Ma come siete messi?, ma andate a faxxlo” Barbieri si arrabbia e lascia lo studio

Disastro durante la puntata di Masterchef, qualcosa è andato storto e ora si temono conseguenze inaspettate. Tutti i dettagli…

Durante le selezioni di “Masterchef” è successo qualcosa di totalmente inaspettato che ha sconvolto tutti i telespettatori del cooking show più famoso nel mondo.

E’ accaduto quando un’aspirante cuoca ha presentato il suo piatto ai tre giudici. Da quel momento in poi è successo l’impensabile. Caos in studio che ha generato preoccupazione tra i presenti. Barbieri ha deciso di abbandonare la trasmissione, scatenando tutta la sua ira verso i colleghi che hanno preso una decisione non condivisa dallo chef emiliano.

Masterchef: Barbieri se ne va…

Durante le selezioni di ‘Masterchef‘ si è presentata davanti ai tre giudici una giovane aspirante cuoca che ha portato il suo piatto: “L’orata incontra il pesce spada sulla terra”.

Si trattava di cappelletti ripieni di ragù di pesce con salsa di carote, pomodori e pistacchi.

Non ha affatto convinto lo chef Barbieri che ha subito mostrato la sua disapprovazione. Non erano dello stesso avviso Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo che le hanno assegnato il grembiule.

La reazione di Bruno Barbieri è stata sconvolgente: “Ma come stati messi? Ma il suo piatto era assurdo… Ma andate affa****o, io me ne vado!“. I due colleghi hanno cercato di spiegare il motivo della loro scelta: “Almeno lei ci mette il cuore!”, ha replicato Cannavacciuolo. E quando Barbieri ha definito la salsa immangiabile, Locatelli ha cercato di difendere la ragazza: “Si era raffreddata!”. Ma il cuoco 7 stelle Michelin non ci sta e abbandona il programma.

Nel frattempo la concorrente non è riuscita a trattenere le lacrime mostrando tutta la sua emotività. Ma Barbieri tornerà al timone della trasmissione? Ne vedremo delle belle…