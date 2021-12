“Uomini e Donne”, caos in studio a causa di una truffa senza precedenti. Il video inchioda la protagonista del parterre

Nelle ultime settimane, a “Uomini e Donne” non si fa altro che parlare di truffe e scorrettezze che i partecipanti metterebbero in atto di nascosto dalla redazione. Ultima, in ordine di tempo, la vicenda che ha visto coinvolti l’ex tronista Andrea Nicole e il corteggiatore Ciprian. I due, che si sono scelti all’esterno dello studio, hanno deciso di comunicare il tutto solamente il giorno seguente, consapevoli di ciò che ne sarebbe conseguito.

Anche i membri del parterre degli over, parallelamente, non mancano di rendersi protagonisti di episodi simili. Da qualche tempo a questa parte, Armando Incarnato non fa che gettare veleno sull’ex Marika, che a detta sua si sarebbe comportata in maniera pessima nei confronti della redazione. Quest’oggi, in studio, il cavaliere ha portato le prove delle menzogne della dama, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato un vero e proprio putiferio: “Non poteva farlo, è un reato“.

“È un reato”, truffa senza precedenti a “Uomini e Donne”. Il video la inchioda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Stai meglio senza” Monica Bertini accontenta il web: in FOTO come mamma l’ha fatta

Tra Armando e Marika, la faida sembrerebbe non avere fine. Il cavaliere, che da tempo sostiene la non veridicità della dama, ha portato in trasmissione le prove delle sue menzogne. Quest’ultima, a detta di Incarnato, avrebbe asserito di essere uscita con Marcello Messina in quanto obbligata dalla redazione. Un’accusa su cui Maria De Filippi non ha potuto soprassedere, invitando il partenopeo a portare le prove delle sue affermazioni.

“Marika, in una telefonata che io ho registrato, mi ha detto che è stata la redazione ad obbligarla ad uscire con Marcello“: questa l’accusa del cavaliere, supportata da un video che Incarnato avrebbe realizzato nel corso di una telefonata con la dama, così da registrarla. Gli opinionisti Gianni e Tina, curiosissimi di verificare quanto detto dal partenopeo, hanno dovuto fare marcia indietro a seguito dell’annuncio di Maria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Benedetta Mazza, colazione a letto e piedi scalzi: un risveglio che più bollente non si può – FOTO

“Marika non ha dato il consenso affinché questa registrazione venisse ascoltata“, ha spiegato la conduttrice, scatenando in Sperti una reazione spropositata. Secondo l’opinionista, infatti, il comportamento di Marika è la prova lampante della sua colpevolezza: “Se non vuoi che Armando mostri il video è perché sai di essere nel torto“. Anche la Cipollari, d’accordo con il collega, non ha mancato di inveire contro la dama.

Armando, che per tutta la durata del siparietto ha lanciato accuse al veleno all’ex, ha addirittura proposto di far ascoltare la registrazione alla redazione. La De Filippi, di fronte all’entusiasmo di Gianni, è dovuta nuovamente intervenire: “Non si può fare, è un reato!“. Deluso e amareggiato, il partenopeo non ha potuto far altro che ribadire il proprio pensiero sulla donna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Diletta Leotta, posta i suoi momenti più intimi. Le FOTO sono inaspettate: “Grazie per il regalo di Natale”

“Se dopo quattro anni sono ancora qui è perché ho sempre trovato persone come te“: questa la stoccata di Armando. Per una volta, anche gli opinionisti ed il pubblico in studio si sono mostrati dalla parte del cavaliere.