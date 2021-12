Ogni singolo post di Barbara D’Urso non passa mai inosservato: la conduttrice ha condiviso uno scatto che sta collezionando critiche ed insulti.

Barbara D’Urso è uno dei volti più noti della nostra televisione. La napoletana ha lavorato per diversi programmi di punta del piccolo schermo, diventando ben presto il volto di Mediaset. Le cose per la classe 1957, in questo particolare periodo, non stanno andando per il meglio.

La sua azienda ha ridimensionato il ruolo della nativa di Napoli, cancellando dai palinsesti tutti i suoi show e lasciandola al timone solamente di ‘Pomeriggio Cinque’. Come se non bastasse, nella giornata di ieri non è andata in onda: al suo posto Simona Branchetti, almeno fino al 14 gennaio. Barbara, in ogni modo, continua ad essere attivissima sui social network: anche quest’oggi, Carmelita ha collezionato una valanga di insulti con un post alquanto particolare.

Barbara D’Urso stravagante, sfida il freddo così: valanga di insulti

Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara, poco fa, ha condiviso una fotografia decisamente particolare sul suo profilo Instagram. La conduttrice è in giro per la città e indossa un cappottino alquanto particolare, bombato e dotato di un colore acceso. La napoletana è felice (nonostante tutte queste “batoste” in televisione) e sfodera un luminosissimo sorriso.

“Per le vie della città riscaldata dal corallo! Un tocco di colore e dimentico il freddo. Vi piace?”, ha chiesto ai suoi followers. In realtà, stanno arrivando tantissime critiche e una moltitudine di insulti nello spazio dedicato ai commenti. “Ma come ti sei conciata?“, “Orribile, ma mi meraviglierei del contrario visto i tuoi gusti”, “Ma che sei in vestaglia?”. Ci sono anche critiche molto più pesanti.

Non manca chi comunque la difende a spada tratta, mentre qualcuno mette il dito nella piaga e ironizza sul fatto che non c’è più (almeno per il momento) in televisione.

