Calciomercato Milan, la beffa alla più grande rivale di sempre: ormai è fatta!

A pochi giorni dall’apertura del mercato di riparazione, un grande club di Serie A deve già leccarsi le ferite: la beffa è servita!

Siamo davvero agli sgoccioli per la riapertura ufficiale del calciomercato di Gennaio. L’occasione è troppo ghiotta per alcuni club della Serie A, che potrebbero prendere la palla al balzo e approfittare per dare una sterzata decisiva alla stagione.

Tra le società più papabili ad intervenire sul mercato annoveriamo il Milan di Stefano Pioli, alle prese con i numerosi infortuni. L’ultima uscita contro il Napoli di Spalletti ha messo in luce tanti difetti e una batteria di sostituti non all’altezza degli undici ‘titolarissimi’.

Il reparto che incute preoccupazione nel prossimo futuro è senz’altro l’attacco, con Pellegri, ancora acerbo per il salto di qualità nei grandi club e Ibrahimovic e Giroud che al di là dell’enorme esperienza sul campo sembrano non reggere fino al termine della stagione, vittime di una carta d’identità tutt’altro che brillante.

Per questo motivo la dirigenza rossonera dovrà necessariamente intervenire in quel reparto, prima che sia troppo tardi. In questi giorni si sta pensando a come condurre in porto la beffa dell’anno alla più grande rivale di sempre

Calciomercato Milan pronto ad accoglierlo a braccia aperte: i dettagli della beffa!

Nei giorni di fine anno, che precedono l’apertura del sipario al calciomercato di riparazione di Gennaio, il Milan sembra muoversi con anticipo per piazzare il colpo, in grado di far svoltare la stagione e incidere nei momenti bui come questo che i rossoneri stanno attraversando.

La mini crisi di Stefano Pioli potrebbe già essere un lontano ricordo già a partire dalle prossime settimane, quando potrebbe andare in porto una delle trattative più clamorose della storia degli ultimi anni.

A fare le spese, in questo movimento di mercato sotto traccia ad opera di Maldini e Massara è la rivale più grande di sempre, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi.

Tra i corridoi degli uffici di Via Aldo Rossi si stanno raccogliendo pareri tra i tifosi, su chi preferirebbero avere nel ruolo di punta centrale, come degno erede di Ibra e Giroud.

Il 31,80% ha indicato nel calciatore argentino, attualmente ai margini del progetto dei campionissimi del PSG, Mauro Icardi, la pedina perfetta e idonea a capitalizzare la manovra offensiva rossonera.

Se la trattativa dovesse andare in porto già a Gennaio, sarebbe una beffa atroce per l’Inter che vedrebbe con grande dispiacere il suo ex bomber vestire la maglia dei cugini.

Per la società rossonera, invece potrebbe essere un vero e proprio riscatto dopo il deludente ‘cambio sponda’ di Hakan Calhanoglu, avvenuto la scorsa estate.

