Gigi D’Alessio ha sconvolto tutti, familiari e fan, la sua reazione ha in bocca l’amaro della sconfitta. Il cantante è esausto, ma cosa succede?

Gigi D’Alessio è il noto cantautore napoletano che ha fatto innamorare milioni di italiani grazie alle sue canzoni. Luigi (in arte Gigi) si è avvicinato al mondo della musica da ragazzino, a 12 ha deciso di entrare in conservatorio per studiare pianoforte conseguendo il diploma a 21 anni.

Dai 20 ai 30 anni ha affiancato i grandi della musica napoletana, ricordiamo Mario Merola, Vicenzo d’Agostino, Mario Trevi, Pino Mauro. Gli anni ’90 sono stati per D’Alessio gli anni d’oro, ha inciso qualche album ed ha iniziato a farsi conoscere.

La notorietà arriva nel 2000 quando partecipa al “Festival di Sanremo” con la canzone Non dirgli mai. L’anno successivo, sempre sul palco dell’Ariston, si presenta con Tu che ne sai, da quel momento il suo successo è stato inarrestabile.

Gigi è un personaggio molto amato a Napoli ma anche nel resto d’Italia, una vicenda sta facendo preoccupare molti suoi fan dal momento che il protagonista della triste storia è suo figlio.

Gigi sbotta: “Spero sia un brutto sogno”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio D’Alessio (@claudionedalessio)

La vicenda risale a 7 anni fa, ma ora arriva la condanna per Claudio D’Alessio, fratello di LDA impegnato nel talent show “Amici” condotto da Maria De Filippi ed in onda su Canale 5. Claudio è stato condannato colpevole per lesioni alla colf, la famiglia ha già fatto sapere che ricorrerà all’appello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Massimo Cannoletta stavolta è addio al campione, il disarmante rifiuto dei telespettatori

La reazione di Claudio alla sentenza è stata durissima: “Ci tengo a precisare una cosa : ho perso il primo grado di un processo basato su un livido dietro ad un braccio con una prognosi di 3 giorni, ripeto di 3 giorni… diagnosticato a distanza di 48 h dai presunti fatti più di 7 anni fa“, comincia così il lungo post sul profilo Instagram del figlio di Gigi.

Naturalmente anche il cantante ha detto la sua su questa storia che coinvolge direttamente suo figlio: “Non ne posso più, sono stato, è un incubo” dice Gigi stanco della vicenda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Caterina Balivo costretta ad ammetterlo senza ripensamenti: “Ci mette in tasca proprio a tutte…” – FOTO

Come si risolverà la vicenda? Lo scopriremo più avanti, nel frattempo Claudio si gode l’amore della famiglia e l’atmosfera natalizia.

GUARDA SUL CANALE YT DI www.yeslife.it L’INTERVISTA A MATTEO SALVINI