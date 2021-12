Pranzo di Natale: come evitare di discutere con i proprio parenti

Le feste natalizie sono alle porte e molti sono terrorizzati dai pranzi di famiglia,scopriamo come affrontarli

Natale-foto pixabay

Molte persone non amano le feste di Natale a causa dei parenti impiccioni che fanno sempre troppe domande sulla vita privata. Da una cena o pranzo di famiglia si trasforma in un’inquisizione sulla vita sentimentale e la carriera. Questi interrogatori posso stancare e creare anche dissapori. Scopriamo allora come evitarli, o almeno come gestirli.

Come evitare discussioni con i parenti a Natale

Dopo la pandemia siamo tutti più fragili, per questo motivo dalle nuove festività natalizie ci si aspetta comprensione da parte dei parenti e non domande a raffica sulla vita privata. Tuttavia è più forte di loro, molti non riescono a fare a meno di chiedere informazioni ai nipoti sulla loro vita.

Scopriamo allora come porre le domande ai parenti durante queste festività. Ad esempio se qualcuno non nomina la persona con cui si frequenta, con molta probabilità è finita tra loro. Perciò evitare di porre la domanda. Meglio fare domande sulla cura di se, dal momento che quest’ultimo periodo ci ha costretto alla riflessione e ha messo a dura prova la sanità mentale.

Scambiarsi idee ed esperienze è sempre utile e gratificante. Evitare anche di chiedere:”Come sta andando?”. Dopo la pandemia che ha portato con se problemi economici e di salute, nessuno risponderà: “Molto bene”. Meglio chiedere se invece la persona ha imparato qualcosa di utile durante l’anno della pandemia.

Per quanto riguarda le coppie invece, è meglio evitare di porre domande sul matrimonio, evidentemente se non c’è ancora stato un motivo c’è. Meglio non turbare l’equilibrio della coppia durante le feste.

Stesso discorso vale per l’argomento dei figli. Non si possono conoscere le condizioni di salute, magari ci stanno provando ma non arrivano. Anche i giudizi sono banditi dai ritrovi familiari.

Se una persona prende delle decisioni personali non vuole certo il giudizio negativo di un parente che vede una volta all’anno. Anche il tema politica è meglio lasciarlo da parte a meno che non si voglia cercare uno scontro. Mantenere l‘atmosfera positiva e serena sempre, è questo il segreto della buon riuscita di una reunion familiare.