Alcune celebrità che si sono pentite dei ritocchini estetici

Molte celerità sono ricorse alla chirurgia estetica per rimuovere o aumentare parti del corpo, tuttavia alcune si sono pentite

Non sempre la chirurgia estetica porta al risultato voluto e desiderato. A volte conduce a situazione sgradevoli, per questo molte celebrità hanno ammesso di essersi pentite di aver ricorso ad alcuni ritocchini. Quelli più noti sono al viso, labbra, naso e seno. Negli anni sono cambiati i metodi estetici e si usa meno il botox che in passato ha fatto danni. Scopriamo quali sono alcune celebrità che si sono pentita dei loro ritocchini.

Celebrità pentite dei ritocchi estetici

Al primo posto abbiamo la bellissima Nicole Kidman, che non aveva alcun motivo per rifarsi qualcosa vista la sua bellezza naturale. Eppure ha ceduto alla tentazione ricorrendo al botox per qualche ritocco al viso. Tuttavia la diva di Hollywood ha ammesso di essersi pentita di quella scelta, affermando che lo ha fatto in seguito ad una depressione derivata dal desiderio di migliorarsi.

La celerità ha ammesso di non aver mai più subito interventi estetici, tutto ciò che si vede ora è frutto di una vita sana. Non fuma più e dorme molto meglio. Si è anche fatta rimuovere le protesi al seno per il terrore che fossero tossiche per il suo corpo.

Anche Gwyneth Paltrow, altra grande attrice di Hollywood ha fatto ricorso al botox. Anche lei come la Kidman ha ammesso di essersi pentita. Ha detto che sembrava una matta. Passiamo ad una delle influencer più in voga, Kim Kardashian.

Anche lei si è pentita di aver fatto uso del botox. Ha ammesso che non era un trattamento adatto alla sua età. Anche la sorella minore Kylie Jenner ha avuto un problema con la chirurgia estetica alle labbra. Lei si faceva iniettare botox, ma a lungo andare non le faceva bene. Cameron Diaz è caduta in tentazione anche lei con il botox per un ritocchino al viso.

Ha ammesso però come le altre, che non si riconosceva e piaceva più. Tara Reid ha subito invece una liposuzione che le ha causato un ernia vicino all’ombelico. Non poteva più indossare bikini e questo le ha fatto perdere molti ruoli ad Hollywood. Ashley Tisdale a 35 anni ha fatto rimuovere le protesi al seno per paura delle conseguenze derivate da materiali tossici.

Anche Courtney Cox ha abusato di riempimenti al viso tanto da sembrare deformata. Oggi ha deciso di liberarsene tornando alla normalità. Gisele Bundchen dopo essersi rifatta il seno in seguito alle gravidanze, si è detta pentita. Non riconosceva il suo corpo. Victoria Beckham che si è sottoposta ad un aumento del seno ha ammesso che non avrebbe dovuto farlo. Stessa cosa per Kourtney Kardashian e Chrissy Teigen.