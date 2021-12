Tragedia sulla strada, resta senza benzina: 30enne morta sul colpo

Vani i tentativi di rianimazione, la 30enne di Ornago è morta sul colpo mentre attendeva l’arrivo degli amici in suo soccorso.

Tragedia nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 dicembre a Treviso, dove una 30enne ha perso la vita, travolta da un ubriaco che l’ha letteralmente scaraventata dal cavalcavia. Stando a quanto si apprende da Treviso Today, la giovane, originaria di Ornago, era appena uscita dall’abitacolo. In panne, la sua Citroen C2 era rimasta senza carburante mentre percorreva via Venezia all’altezza del km. 51+600. Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri e del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica di Treviso (SUEM).

Dinamiche dell’incidente: Margherita è morta sul colpo

Margherita, 30enne di Ornago, è rimasta senza benzina intorno all’1:50 di notte sulla SS13, all’altezza di San Vendemiano, in provincia di Treviso, in Veneto. Senza benzina, la ragazza decide pertanto di accostare sulla destra del tratto della statale con le quattro frecce. In seguito, esce dalla vettura e chiama gli amici per chiedere aiuto. Tuttavia, mentre questi ultimi si accostano in un parcheggio più avanti per recuperarle quanto prima il carburante, Margherita viene travolta e investita da un pirata della strada: l’impatto è stato così irruento da scaraventarla giù dal cavalcavia.

Il responsabile, un 53enne di Conegliano, nel Trevigiano, è risultato positivo all’alcoltest (1,6). Secondo i primi elementi riportati dalla fonte ufficiale, il conducente dell’’Alfa Romeo Stelvio, in evidente stato di ebrezza, non avrebbe visto il veicolo della 30enne, tamponando violentemente la giovane nel suo stesso senso di marcia. La vittima, che al momento dell’incidente si trovava affianco all’auto, ha fatto un volo di circa 20 metri oltre il guardrail del cavalcavia. Vani i tentativi di soccorso e rianimazione: la donna è morta sul colpo. La sua salma è stata rinvenuta in un fossato laterale alla carreggiata e trasportata all’obitorio di Conegliano.

Lievemente ferito, l’autista è stato arrestato per omicidio stradale e rimesso in libertà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.