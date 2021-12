Un retroscena inaspettato a “Verissimo” ha lasciato tutti senza fiato. Silvia Toffanin affonda Alex Belli e Delia Duran.

Imbarazzo e tensione durante l’ultima puntata di “Verissimo”. Protagonisti di questo siparietto Alex Belli e Delia Duran messi sotto scacco da Silvia Toffanin che si è lasciata andare a un commento tagliente.

Un’osservazione che ha messo in imbarazzo la nota coppia. A seguito dell’uscita dell’attore di “Cento Vetrine” dal “Grande Fratello Vip6” arriva l’ospitata nel salotto della Toffanin al fianco della moglie Delia.

Quest’ultima ha commentato l’intesa artistica creatasi tra il marito e la concorrente Soleil Sorge raccontando come solo grazie al tempo stia risanando il fastidio creato da questa situazione.

La conduttrice si è di seguito lasciata andare a un commento pesante nei conforti della coppia rimasta spiazzata. Di seguito molti hanno approvato questa osservazione spinosa, tra cui un noto personaggio televisivo.

Stoccata contro Alex Belli e Delia: applausi da noto personaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Qualcosa di incredibile” Elisabetta Gregoraci: tutto l’amore del mondo in una sola FOTO

“È normale che nell’alchimia due artisti possano amore in modo diverso”, le parole condivise da Delia Duran negli studi di Verissimo.

Parole che hanno fatto saltare il tappo a Silvia Toffanin che non ha resistito sottolineando come gli artisti siano altri. Il commento ha scatenato il pubblico in un caloroso applauso, trovando il consenso anche di Gabriele Parpiglia che ha condiviso il siparietto sulla sua seguitissima pagina Instagram.

“Sulle parole “due artisti SCUSA” di Silvia credo di essere svenuto più volte”, il commento ironico del noto autore e conduttore. Il post ha subito ottenuto un boom di like, superando i mille commenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > I Maneskin, Damiano finisce nel ciclone del gossip: L’incredibile rivelazione: “Quella notte con lui…”

Molti utenti concordano con Gabriele, scrivendo frasi ironiche. Un utente ha sottolineato come la presentatrice non si sbottoni spesso, ma che quando lo fa “cadano i palazzi.”