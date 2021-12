Un 19enne armato ha tentato di introdursi nel castello di Windsor la mattina di Natale. Il giovane è stato fermato e arrestato

E’ successo questa mattina, a Londra. Un 19enne armato ha tentato di introdursi all’interno del territorio del castello di Windsor dove la Regina Elisabetta sta trascorrendo le festività natalizie con la sua famiglia. Il giovane ha tentato di introdursi proprio la mattina di Natale, ma è stato fortunatamente fermato e arrestato.

Tenta di introdursi nel castello della Regina Elisabetta, arrestato 19enne

I media locali hanno riportato questa mattina la notizia dell’arresto del giovane che ha tentato di introdursi all’interno del territorio del castello di Windsor, dimora della Regina Elisabetta durante queste festività natalizie. Si tratterebbe di un ragazzo di Southampton, che ha tentato di introdursi all’interno del castello la mattina di Natale. E’ stato rapidamente bloccato e messo in stato d’arresto. Restano ancora sconosciute le ragione del gesto e quale fosse lo scopo del ragazzo. Il 19enne è stato arrestato con l’accusa di ingresso in sito protetto e possesso di arma offensiva.

La vicenda non risulta ancora del tutto chiara; la Thames Valley Police ha però voluto rassicurare la popolazione dichiarando che il ragazzo non è entrato in nessuno degli edifici del castello e che la famiglia reale sta bene ed è stata informata di tutto. La polizia continuerà ad indagare sul caso per risalire al perchè di questo assurdo tentativo.

La Regina Elisabetta in questi giorni si trova proprio nel castello di Windsor dove, insieme alla famiglia sta trascorrendo le festività natalizie. Qualche giorno fa la Regina aveva registrato il consueto messaggio di Natale rivolto alla nazione. Il discorso è stato trasmesso nel primo pomeriggio del giorno di Natale. Con le sue parole Elisabetta ha voluto ricordare il marito Filippo, venuto a mancare lo scorso aprile, nel ricordarlo ha voluto rivolgersi anche a tutti i suoi sudditi con parole toccanti: “Il Natale può essere duro per chi ha perso i propri cari. Soprattutto quest’anno capisco il motivo.”