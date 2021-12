Da non perdere su Netflix, il film evento è già disponibile

Per le feste di Natale non perderti uno dei film più attesi del momento che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2022

Il periodo di Natale è quello più bello per rilassarsi e riunirsi tutti attorno alla televisione per vedere un bel film. Non solo quelli classici delle festività ma anche titoli di stampo diverso. Cartoni animati insieme ai più piccoli, film appassionati o romantici insieme al proprio compagno, divertimento o molto altro ancora con i propri amici.

Ritrovarsi per le festa ha sempre un sapore magico e le piattaforme streaming oggi costituiscono un aggregatore perfetto per restare in casa, con chi si vuole, e godersi un bel film. Su Netflix c’è l’imbarazzo della scelta dai grandi classici alle ultime uscite.

Tra queste ce n’è uno che proprio non puoi non vedere. La firma è di un grande regista italiano che ancora una volta poterà il nome dell’Italia agli Oscar. Hai già capito di cosa si tratta?

Nelle vacanze su Netflix, il film degli Oscar

Dopo “La Grande Bellezza” e “Youth-La Giovinezza”, Paolo Sorrentino ci regala un’altra pellicola che non passa inosservata: “È stata la mano di Dio”.

Il film si è già aggiudicato il Leone d’argento alla Mostra del cinema di Venezia e come era già successo con “La Grande Bellezza” rappresenterà l’Italia agli Oscar 2022. Proprio questo film è già disponibile su Netflix da un po’ di giorni ed è da inserire assolutamente nella lista di titoli da vedere nel corso delle vacanze.

Si tratta di una pellicola molto diversa rispetto a quelle a cui Sorrentino ci ha abituato. È ambientata nella cornice di Napoli, quella degli anni Ottanta, dove realtà e finzione si intrecciano in una specie di autobiografia che scorre davanti agli occhi. Una sorta di viaggio interiore nelle coscienze dei protagonisti per affrontare i demoni, quelli che fanno più paura.

Un mix di speranza e desolazione, un andirivieni di sentimenti nello scorrere della vita, tra tratti comici e tragici, tradizioni e ricordi.

