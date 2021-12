Come ogni anno, la Regina Elisabetta ha fatto il suo discorso al mondo per augurare un buon Natale. Questa volta una sola differenza: è il primo da quando Filippo non c’è più

La Regina Elisabetta ogni anno compare in un video dove fa gli auguri di buon Natale a tutti i suoi sudditi. È una tradizione che porta avanti da moltissimo tempo, ma quest’anno nel suo sguardo abbiamo visto tutti un dolore inevitabile. Infatti lo scorso aprile, dopo più di settant’anni di vita insieme, Filippo è scomparso. Era un po’ di tempo che suo marito stava male ma è stato in ogni caso atroce per la sovrana dirgli addio, dopo una vita che hanno trascorso uno affianco all’altro, ad amarsi ogni giorno per più di mezzo secolo.

Regina Elisabetta, il discorso di Natale di quest’anno è un omaggio al suo Filippo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Quanto siete belli”, Emma Marrone, dopo le difficoltà arriva il vero amore. La FOTO emoziona i fan

La Regina non aveva mai parlato dalla morte di Filippo, neanche al suo funerale: in quell’occasione decise di rimanere in religioso silenzio e ricordare così il suo amato marito. A distanza di mesi, questa volta si è armata di coraggio e ha deciso di dedicare a lui il suo pensiero per questo Natale 2021.

“Il Natale può essere difficile per coloro che hanno perso la persona amata: quest’anno ho capito il perché” ha esordito così, mentre augurava buone feste a tutti i suoi sudditi. “Ma, nei mesi dalla morte del mio amato marito Filippo, ho trovato grande conforto dal calore e dall’affetto dei molti omaggi alla sua vita e il suo lavoro da parte di tutto il mondo. Il suo senso del servizio, la sua curiosità intellettuale, e la sua capacità di sfruttare l’ironia in qualsiasi situazioni, erano irrefrenabili. Alla fine quel luccichio malizioso e indagatore brillava nei suoi occhi come quando lo vidi per la prima volta“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Rosalinda Cannavò, lutto devastante per l’attrice: ha perso la persona più cara

Poi ha concluso con delle dolcissime parole: “La vita consiste negli ultimi addii e nei primi incontri e per quanto io e la mia famiglia sentiamo la sua mancanza, sapevo che avrebbe voluto che ci godessimo il Natale“.