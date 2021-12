Wanda Nara mostruosa su Instagram: l’argentina mostra il suo fondoschiena indossando un perizoma quasi invisibile!

Wanda Nara ha un talento incredibile nel conquistare le prime pagine dei quotidiani. L’argentina, in un modo o nell’altro, riesce sempre a far parlare di sé. Qualche anno fa, indispettì il mondo lasciando il marito Maxi Lopez per il suo grande amico Mauro Icardi. La vicenda suscito grande clamore e fece il giro del mondo raccogliendo critiche anche molto forti.

Quest’anno, invece, l’argentina è stata tradita o quasi da Maurito, che si è visto con la China Suarez mentre lei era a Milano. E’ nato il Wanda-Gate, con la vicenda che si arrichiva giorno dopo giorno di nuovi aggiornamenti. Stando alle foto che circolano in rete, la nativa di Buenos Aires e l’attaccante del Paris Saint Germain stanno nuovamente insieme e tra loro la passione non è sparita. Nonostante l’amore ritrovato, la showgirl continua a postare fotografie non legali sui social network, mostrando le sue forme prorompenti. Questa sera, la 35enne ha piazzato in primissimo piano il suo fondoschiena, regalando una visione da sogno.

Wanda Nara, il perizoma è sottilissimo: glutei perfetti

Siamo ormai giunti in inverno e il freddo inizia a farsi sentire, ma su Instagram le temperature raggiungono picchi davvero elevati. Merito di Wanda Nara, capace con un solo scatto di mandare al manicomio tutta la sua platea di ammiratori. La showgirl, infatti, ha condiviso un’immagine in cui indossa un costume semplicemente illegale.

Il perizoma è quasi invisibile e regala una visione non adatta a chi soffre di problemi di cuore. I suoi glutei di marmo sono completamente scoperti e mandano in estasi i fans. Il fondoschiena dell’argentina è un’opera d’arte in movimento. Anche il lato A, solo parzialmente visibile nell’immagine in questione, pietrifica gli ammiratori.

Wanda non sbaglia mai un colpo: ogni suoi singolo post ottiene sempre grandi numeri e un riscontro senza eguali.