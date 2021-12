Calciomercato Juventus, l’annuncio sul bomber | Testa a testa a gennaio

Calciomercato Juventus, i bianconeri a caccia di un attaccante nella sessione di gennaio: dopo l’annuncio parte il duello

Il calciomercato di gennaio sta per partire e le grandi squadre preparano le manovre per acquisti e cessioni da effettuare. Una sessione in cui tutte le big, italiane ed estere, andranno a caccia di occasioni per rinforzarsi. Discorso che vale anche per la Juventus, che nella seconda parte di stagione è chiamata a essere protagonista.

I bianconeri hanno chiuso l’andata al quinto posto, una posizione poco consona alle ambizioni dei piemontesi, anche se è stata ridotta la distanza dalla zona Champions. Alla Befana, ci sarà subito l’occasione di ricucire ulteriormente nello scontro diretto contro il Napoli, cui seguirà la sfida contro la Roma e quella in Supercoppa contro l’Inter. Insomma, un inizio di 2022 in cui la Juve dovrà andare subito a tutta, per dimostrare una ritrovata competitività, confermando la crescita delle ultime gare.

Allegri chiede ai suoi progressi sul campo, ma anche innesti dal mercato. La Juventus in particolare sta andando a caccia di un attaccante e dall’estero arrivano notizie interessanti in tal senso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Federica Pellegrini cambio look da perdere la testa: tutto è cucito al limite. “Quale preferisci?” – FOTO

Calciomercato Juventus, riparte l’assalto a Martial: l’annuncio dal Manchester United

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “A kind of magic” Shaila Gatta via il pigiama: in lingerie il buongiorno è paradisiaco – VIDEO

Ci sono conferme su Anthony Martial, attaccante francese del Manchester United, determinato a cambiare squadra. L’annuncio definitivo arriva da Ralf Rangnick, tecnico dei ‘Red Devils’, che ha spiegato la volontà del giocatore di andare via nella finestra di gennaio.

Lo United tuttavia non intende svenderlo e attende la giusta offerta per lasciarlo partire. La Juventus, che sta valutando anche altri profili, per il momento non si è mossa, ma continua a monitorare la situazione con grande attenzione. In pole, nei pensieri dei bianconeri, ci sono Scamacca e Icardi. Ma qualora arrivare a questi due giocatori diventasse troppo difficile, Martial sarebbe una buona alternativa.

Sul giocatore è molto attivo anche il Siviglia, ma, come riporta ‘Eurosport’, per ora gli spagnoli, nonostante le voci non hanno ancora affondato il colpo.