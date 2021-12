Novità in casa Ferragni, la famiglia di Chiara si allarga, i fan non ci stanno più nella pelle, sul web è il delirio.

La famiglia Ferragni si allarga, la lieta notizia è stata dal al mondo tramite Instagram, in un attimo il web è esploso, nessuno si aspettava un fine anno così emozionante.

Milioni di fan sono in lacrime, tutti sono vicini a Chiara che come sappiamo ha contratto il covid-19, per fortuna sta bene e nulla fa pensare al peggio. Solo felicità ed emozioni per la famiglia che presto avrà in casa un nuovo bebè.

Francesca Ferragni presto mamma, la gioia non si contiene

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti detto Riku hanno postato una bellissima notizia su Instagram, i fan non ci stanno più nella pelle, il web è letteralmente in delirio e la notizia si è sparsa velocemente.

Nessuno avrebbe mai pensato ad un fine 2021 simile, non ci sono parole per descrivere la gioia di tutti, a cominciare da quella della famiglia. Sia Chiara che Valentina hanno condiviso la lieta novella sui loro profili social, le emozioni non finiscono mai.

“Non solo panettoni”, così ha esordito Francesca Ferragni nel dare la notizia al mondo sulla sua gravidanza. In ginocchio le bacia il ventre Riku, suo compagno di vita. Un regalo davvero inaspettato per milioni di fan, che non vedono l’ora di conoscere lui o lei.