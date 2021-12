Alessandro Borghi ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole, ecco cosa ha confessato in un’intervista

La passione per il cinema fin dai tempi dell’infanzia e la determinazione hanno portato Alessandro Borghi a ricoprire ruoli meravigliosi sul piccolo e grande schermo. In questi anni, il pubblico ha avuto la possibilità di conoscere l’attore romano sotto vari aspetti che oggi lo rendono uno degli artisti più seguiti del nostro Paese.

E’ appena tornato al cinema con il film Supereroi di Paolo Genovese che sta riscontrando molto successo ed ha rivelato in un’intervista un particolare della sua vita.

Alessandro Borghi, quel segreto che nessuno conosce

Alessandro Borghi oltre ad essere un attore con un grande talento, è anche un uomo meraviglioso che con la sua naturalezza e semplicità è riuscito a conquistare la fiducia dei suoi fan che lo seguono in ogni situazione.

Qualche tempo fa ha fatto una confessione sulla sua vita privata nel corso di un’intervista al Corriere della sera. Ha rivelato di soffrire della sindrome di Tourette che gli provoca spasmi, da ragazzo è stato anche bullizzato.

“Sente che ogni tanto ho un respiro strano? Sono spasmi. È una sindrome neurologica, con vari sintomi: io ho gli spasmi o mi soffio sulle dita. Dopo la diagnosi ho smesso di considerarlo un problema, perché almeno adesso so che cosa ho – ha raccontato – Quando recito come faccio? Mi passa. Mi sono dato una spiegazione poetica: il mio lavoro è mettermi nei panni di un altro; l’altro la Tourette non ce l’ha e quindi, in quel momento, neanch’io”.

Alessandro Borghi è un vulcano di energia, un fiume in piena sempre pronto a mettersi in gioco vivendo avventure e esperienze di vita e professionali. Il pubblico lo adora e lo segue con passione e ammirazione, il suo talento è unico e l’attore ha ancora tanti progetti da realizzare. Quale sarà il suo prossimo lavoro?