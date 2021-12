Elodie in vacanza è stratosferica. La foto in bikini fa il giro del web ed i fan perdono completamente la testa

Un Natale in relax, in uno dei paradisi più belli beli della terra, tra spiagge di sabbia, mare cristallino, tramonti che sembrano una cartolina e la compagnia di sua sorella. Così Elodie ha scelto di trascorrere le sue vacanze natalizie, di staccare completamente la spina e volare via dall’Italia.

Per lei un anno molto intenso, tra progetti importanti come la partecipazione come spalla di Amadeus a Sanremo, nuovi singoli in musica, la conduzione de “Le Iene Show” al fianco di Nicola Savino e anche la sua prima esperienza come attrice nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa che la cantante ha definito “tra le esperienze più incredibili della mia vita”.

E poi il lato meno piacevole, quello della vita privata, nella quale ha dovuto affrontare la separazione dal rapper Marracash. Di questo non ha mai parlato apertamente e forse è una ferita che fa ancora male.

Elodie, selfie in bagno che ti stende: una dea

