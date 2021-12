Sabrina Salerno, le foto di agosto alzano la temperatura su Instagram. In bikini scalda il Capodanno con le sue curve incontenibili: sensualità da censura

Trovandosi ad osservare la bellezza eterna di alcune rarissime persone, si vacilla nel credere che il tempo eserciti il suo potere proprio su tutti. Una di queste fortune è capitata senza dubbio a Sabrina Salerno, che all’età di 54 anni continua a rappresentare un’icona sexy proprio come al suo esordio.

Lo ha dimostrato nel corso di quest’anno, nell’ultima seguitissima edizione di “Ballando con le Stelle“, conquistando i telespettatori attraverso movimenti sinuosi e look mozzafiato. Sono quattro le decadi di attività che compongono il suo percorso all’interno del mondo dello spettacolo, dove si affermò nei lontani anni ’80. Periodo di assoluto splendore della sua sfavillante carriera, quando raggiunse l’ambito successo internazionale, attraverso brani ancora oggi indimenticabili, come “Boys” e “Hot Girl“.

La cantante vanta inoltre numerose esperienze anche come attrice e showgirl, rappresentando uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. Simbolo di sensualità intramontabile, totalizza ampio seguito anche su Instagram, per la cifra di oltre 1 milione di followers. L’ultimo post ha davvero lasciato senza parole i fan, in una serie di foto in bikini che riportano l’estate sui social, alzando inesorabilmente la temperatura.

Sabrina Salerno e il suo fisico da urlo: web in tilt

Si è concluso un periodo di grande successo per Sabrina Salerno, protagonista indiscussa dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle“, accompagnata dal ballerino Samuel Peron. La coppia, che nel corso del talent raggiunge un feeling sempre più travolgente, conquista il terzo posto ed il premio della giuria.

E mentre volge al termine un anno intenso ed emozionante per la cantante, incendia il web con il suo potere magnetico, lasciando i fan senza parole. Porta l’estate su Instagram condividendo gli scatti di agosto, quando immersa nelle acque di un mare cristallino, sfoggiava bikini irresistibili.

La showgirl sceglie il primo costume in una versione ultra scollata, regalando la visuale sul décolleté esplosivo, per esibire un top ancora più seducente. La seconda proposta si rivela in tessuto quasi trasparente, lasciando ben poco spazio all’immaginazione.

L’effetto è sensuale ai limiti della censura, ed il celebre sguardo felino che da sempre contraddistingue la sua immagine conclude l’irrefrenabile tentazione. Gli utenti restano increduli davanti alla sua silhouette, ammirandone la bellezza senza eguali ed età.