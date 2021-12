“Amici”, l’ex allievo è stato tradito? Il cantante rompe il silenzio sulla bufera

Nelle ultime ore la vita privata dell’ex allievo di Amici si è ritrovata al centro di polemiche e di indiscrezioni, vere o presunte. Il cantante è voluto intervenire in merito

Milioni di telespettatori seguono con passione i percorsi dei ragazzi di Amici all’interno della scuola di Maria De Filippi. È tuttavia innegabile che, soprattutto tra i più giovani, si sviluppi un forte legame con gli allievi che supportano e seguono con grande dedizione. I fan non solo sostengono i talenti nelle loro carriere ma si appassionano alle vicissitudini legate alle loro vite private. È il caso di uno dei finalisti della ventesima edizione, Deddy, che proprio nelle ultime ore si è ritrovato, a suo discapito, al centro del gossip.

La reazione di Deddy alle voci sul tradimento: “Basta dinamiche esterne”

Tra i talenti usciti dalla scorsa edizione di Amici c’è anche Deddy che grazie all’esperienza nel talent ha potuto realizzare il suo sogno più grande. Tra gli artisti emergenti più amati, il giovane è oggi alle prese con la promozione del suo nuovo singolo, “Mentre ti spoglio“, che lo ha portato nuovamente sul palco del programma di Maria De Filippi. Questa volta in veste di ospite musicale.

Parallelamente alla vita artistica i suoi fan sembrano però particolarmente interessati anche a scoprire dettagli su quella privata. Dopo la fine della storia con la ballerina Rosa Di Grazia, nata all’interno della scuola ma mai proseguita una volta terminato il talent, Deddy è tornato negli ultimi mesi al centro del gossip.

A far parlare è stata la sua amicizia e successiva relazione con l’attrice e influencer Mariasole Pollio. I due, dopo numerose indiscrezioni, sono usciti allo scoperto sui social annunciando al pubblico la loro storia. Stando però alle voci diffuse sul web la coppia si sarebbe già detta addio. Sebbene i diretti interessati non abbiano né smentito né confermato nelle ultime ore sembra essere scoppiata una bufera in merito.

Secondo alcune fonti Deddy sarebbe stato tradito dall’attrice e per questo la loro storia sarebbe già giunta al capolinea. Il cantante ha rotto il silenzio scrivendo un tweet con lo scopo di calmare gli animi delle sue fan.

“Passo le mie giornate interamente a fare musica, basta dinamiche esterne, è tutto futile” -si legge- “vi voglio bene, viva l’amore, le emozioni e la musica“.

Ha scelto la strada della diplomazia il giovane cantautore, non volendo buttare altra carne al fuoco. Al momento non quindi è dato sapere se le voci siano infondate o meno. Le fan dovranno attendere per delle risposte, se e quando i protagonisti della vicenda vorranno esprimersi.