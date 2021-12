Durante l’ultima puntata di ”Masterchef” del 2021, è accaduto l’impensabile. Il paragone con lo chef napoletano ha stupito tutti.

Giovedì 30 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di ”Masterchef” dell’anno in corso. Le regole del cooking-game sono sempre le stesse e i tre giudici, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, si trovano, come sempre, a dover scegliere i piatti migliori per portare avanti gli aspiranti cuochi nella cucina più amata d’Italia.

Nel corso della puntata, è finita al pressure test la brigata blu che ha perso la sfida in esterna contro la squadra rossa.

I tre giudici hanno dovuto scegliere chi si sarebbe potuto salvare e quindi raggiungere la tanto agognata balconata. Ma proprio nel momento della decisione di quali fossero i piatti migliori, una delle concorrenti ha fatto uno scivolone che nessuno si sarebbe aspettato.

”Masterchef”, il paragone che ha sbalordito tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Si tratta di Mime, la concorrente giapponese che vive da anni a Firenze.

L’aspirante cuoca è stata giudicata dallo chef Antonino Cannavacciuolo che è rimasto sorpreso dal suo piatto.

Ha voluto complimentarsi con lei e l’ha fatto rivolgendosi al suo diretto rivale, Bruno, con queste parole: “Sei geloso se accompagno Mime in balconata?”. Il 64enne, agente di commerciato, ha asserito e così lo chef napoletano ha preso sotto braccio la 48enne, guida turistica, e l’ha condotta verso la zona della salvezza.

E’ stato proprio in quel momento che Mime si è detta emozionata di quanto accaduto: “Cannavacciuolo che mi accompagna!! Lui assomiglia tantissimo a un lottatore di sumo che è il mio idolo! Sono felicisima!”.

Chissà quando lo chef Antonino Cannavacciuolo ascolterà queste parole come reagirà. Lo scopriremo nella prossima puntata, quando verrà messo al corrente della battuta infelice di Mime.