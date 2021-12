Uomo trovato senza vita all’interno della sua auto: disposta l’autopsia

Nel pomeriggio di ieri a Ferrara, un uomo di 42 anni è stato trovato morto all’interno della sua auto. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.

Un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Ferrara. A fare la tragica scoperta un operaio che, notando la vettura con due ruote sul marciapiede, si è avvicinato ed ha visto l’uomo esanime riverso sul volante. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica, ma per il 42enne era ormai troppo tardi. Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Ferrara, uomo di 42 anni trovato senza vita all’interno della sua auto: disposta l’autopsia

Dramma nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 dicembre, a Ferrara, dove un uomo di 42 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato ritrovato privo di vita all’interno della propria vettura.

A lanciare l’allarme, come riportano i colleghi de Il Resto del Carlino, un operaio impegnato in alcuni lavori per l’illuminazione pubblica in via Trotti Mosti Tancredi. L’addetto, dopo aver notato la vettura con due ruote sul marciapiede, si è avvicinato ed ha visto il 42enne esanime. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze.

In pochi minuti, dopo la segnalazione, sul posto è arrivato il personale medico del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista.

Intervenuta anche la Polizia che ora sta indagando per capire cosa possa essere accaduto al 42enne. L’ipotesi più accreditata, scrive Il Resto del Carlino, è quella secondo la quale l’uomo si sia sentito male alla guida e, perdendo il controllo della vettura, è finito sul marciapiede contro alcuni cassonetti dell’immondizia. L’auto era, difatti, danneggiata.

Per fugare ogni dubbio sul decesso dell’uomo, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma, trasferita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna del capoluogo di provincia emiliano.