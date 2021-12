Le immagini del loro ultimo viaggio nella città dell’amore hanno fatto sognare, ma non è finita qui. Giulia Salemi ha voluto condividere altri scatti inediti insieme a Pierpaolo Pretelli

Dopo aver festeggiato il loro primo anniversario, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si preparano ad affrontare insieme il nuovo anno più uniti e innamorati che mai. La coppia, nata all’interno del Grande Fratello Vip, continua a far sognare i numerosissimi fan che li sostengono dal primo giorno. Tanti i video celebrati creati in occasione del loro anniversario, che i due hanno riguardato insieme non riuscendo a trattenere la commozione. Qualche giorno prima delle festività la coppia si è presa anche del tempo per trascorrere alcuni momenti nella città dell’amore.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: da Parigi con amore. Le nuove FOTO inedite che fanno sognare

La coppia ha pensato bene di trascorrere alcuni giorni nella città dell’amore per eccellenza, Parigi. Il viaggio è stato accuratamente documentato attraverso i social dove Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso scatti da sogno.

Le immagini ritraggono complicità e romanticismo, con le meraviglie della città francese a fare da sfondo, tanto da incantare i loro fan e non solo. Numerosi i commenti di amici e colleghi che si sono complimentati con i due giovani.

Una volta rientrati in Italia la coppia ha festeggiato insieme il Natale per poi celebrare il primo anniversario in data 26 dicembre. In quell’occasione è arrivato anche il regalo tanto atteso: un anello che Salemi ha sfoggiato fiera al suo pubblico. Nessuna proposta di matrimonio però -come alcuni avevano ipotizzato- ma solo la volontà di possedere un simbolo che rappresentasse il loro amore.

A poche ore dal termine del 2021 la conduttrice e influencer ha sorpreso i fan condividendo alcuni scatti inediti tratti dal viaggio a Parigi, che non erano stati precedentemente pubblicati. Un vero e proprio servizio fotografico da fare invidia. Tanti i commenti riguardo la bellezza delle immagini, compreso quello dell’amica Dayane Mello. “Vi amo“, scrive l’ex concorrente del GF Vip.

La coppia è riuscita nel corso dei mesi a sciogliere ogni perplessità riguardo la loro relazione. È indubbio che tra i due sia scattata la scintilla e a un anno di distanza Giulia e Pierpaolo continuano a dimostrare di avere tutte le intenzioni di costruire un futuro insieme.