La bellissima influencer ed ex corteggiatrice ha accolto il 22 in maniera del tutto nuova ma sempre in compagnia del suo Andrea.

Avete presente la corteggiatrice con i capelli biondi e la faccia d’angelo, che ha fatto breccia nel cuore di Andrea Zelletta nel dating show di ”Uomini e donne”, sotto l’occhio vigile di Maria De Filippi?

Bene, dimenticatela!

La splendida influencer ha deciso di accogliere il 2022 con un cambiamento radicale che ha stupito tutti i suoi followers. Una novità sconvolgente che ha presentato in una serie di scatti pubblicati all’inizio del nuovo anno, sempre tra le braccia del suo Andrea.

Pronti a vedere la trasformazione?

Natalia Paragoni inizia il 2022 in modo sbalorditivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Natalia Paragoni ha deciso di fare una sorpresa a tutti i suoi followers, la sua bellezza è come sempre esagerata ma stavolta ha completamente stravolto la sua immagine.

Indossa un outfit sorprendente: una tuta trasparente e attillata che mette in mostra il suo completino intimo e un fisico da capogiro.

Natalia si trova in casa con Zelletta come milioni di italiani, per festeggiare un capodanno del tutto insolito.

Ciò che ha sorpreso il suo milione di followers è stato il suo look mai visto prima: capelli appena sotto le spalle, neri corvino e frangetta.

“Una panterona!”, le scrivono in molti facendole notare come abbiano apprezzato il suo cambio di immagine così repentino.

Ora la domanda che in molti si pongono è: sarà una parrucca o veramente dobbiamo dimenticare quell’angioletto che ha conquistato tutti? Lo scopriremo nei prossimi giorni continuando a seguire il suo profilo Instagram! Intanto godiamocela in questa versione insolita ma altrettanto gradita da tutti! Soprattutto dal suo fidanzato Andrea che nell’ultimo scatto mostra tutto il suo apprezzamento.