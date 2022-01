Primark, apre un nuovo store in Italia: la città che tutti stavano aspettando

Sta per aprire un nuovo store di Primark qui in Italia: dopo l’ultima apertura avvenuta a Catania, in Sicilia, sta per arrivare anche in un’altra grande città

Primark è uno dei marchi più famosi del mondo. Arrivato in Italia solo un paio di anni fa, lo store è noto per essere uno dei punti vendita più economici ma allo stesso tempo più interessanti di sempre. Infatti in un negozio di Primark è possibile trovare qualsiasi cosa, a partire dai gadget targati Disney, a quelli delle grandi saghe come Harry Potter, serie tv e capi di abbigliamento di ogni tipo. Per questo motivo gli italiani non vedono l’ora di averlo ovunque: a breve, finalmente, aprirà un nuovo store nella regione che tutti stavano aspettando.

Primark, apre un nuovo store in Italia: Marcianise, Centro Commerciale Campania

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Rosalinda Cannavò, il 2022 inizia nella maniera più bella: “Benvenuto”. La FOTO è inaspettata

Il prossimo store, infatti, aprirà a Marcianise. Nel Centro Commerciale Campania che si trova in provincia di Caserta. È molto tempo che se ne sta parlando e infatti doveva aprire un bel po’ di mesi fa, ma tutto è stato fermato per il covid: al posto dello store, per molte settimane ha avuto luogo il centro vaccinale. Nelle ultime settimane, invece, sono stati ripresi i lavori per l’apertura.

Si vociferava la fine del 2021 come data di apertura, poi si è parlato di gennaio 2022 e, al momento, si sta discutendo addirittura per la primavera/estate. Se tutto va bene, entro cinque mesi lo store dovrebbe sorgere nel grande centro commerciale. Ciò che sappiamo di certo è che sarà aperto entro la fine dell’anno, ma tutti ci auguriamo che questa apertura venga al più presto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Sei estrema!”, Anna Tatangelo sbottona la camicetta e mostra l’intimo rosso. Il 2022 comincia bene! FOTO

Intanto, l’ultimo store, è stato aperto a Catania. Per circa due settimane, ci sono state file di ore: dopo le feste di Natale, pare che la situazione si sia calmata e che al momento sia molto più accessibile.