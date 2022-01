“GF Vip” Manuel Bortuzzo vittima di uno scivolone: il web indignato VIDEO

GF Vip, Manuel Bortuzzo è stato vittima di uno scivolone all’interno della casa più spiata d’Italia. Katia Ricciarelli finisce nel mirino del web

Katia Ricciarelli è una delle protagoniste di questa lunga edizione del GF Vip. All’inizio non è stata molto apprezzata dal pubblico, ma poi ha imparato a farsi voler bene dai telespettatori raccontando la sua storia e mostrando una parte incredibilmente umana di se stessa. Nonostante questo, nelle ultime ore si è lasciata andare ad uno scivolone che ha indignato i fans del programma, al punto tale da portare qualcuno a richiedere un provvedimento o addirittura una squalifica. La vittima? Manuel Mateo Bortuzzo.

GF Vip, Katia Ricciarelli e lo scivolone contro Bortuzzo: è polemica

Katia: “onestamente come la apre ce l fa anche a chiuderla la porta” Ma la discesa che c’è in giardino e che impedisce a Manuel di chiudere la vediamo solo noi da casa o loro vivono in un altro universo?

Dico solo SCHIFO#gfvip pic.twitter.com/fJRwFPChvx — M e d u s a ( @ F a T i n a a m e t a ) J a n u a r y 1 , 2 0 2 2

Manila e Katia stavano giocando a carte, quando Manuel è uscito dalla veranda lasciando la porta aperta. Entrambe le donne sono rimaste infastidite quando hanno sentito lo spiffero di aria, ma Manila ha lasciato correre quando ha capito che era stato Manuel a lasciare la porta aperta perché, considerate le sue condizioni, non riesce a chiudere la porta a causa della discesa.

Katia, invece, non ha avuto pietà per il ragazzo. “Onestamente come la apre ce la fa anche a chiuderla la porta” ha sbottato, innervosita all’idea di doversi alzare per chiudere la porta della veranda. Il commento ha indignato in particolar modo il web, difatti è scoppiata una polemica che è andata avanti per diverse ore.

La mancanza di sensibilità ha davvero infastidito i telespettatori del programma, che questa volta hanno richiesto esplicitamente un provvedimento per la cantante lirica.