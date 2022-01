Gemma Galgani e il proposito per il nuovo anno: la dama torinese di Uomini e Donne ha deciso di cominciare il nuovo anno con una marcia in più

Gemma Galgani è una grande protagonista di Uomini e Donne, il programma che va in onda tutti i giorni su Canale Cinque. Sono più di dieci anni che la dama torinese sta cercando l’amore da Maria De Filippi, ma non è mai riuscita a trovare la persona giusta. Ora che il 2021 è finito e Gemma si è ritrovata a trarre le somme, ha capito qualcosa che potrebbe aiutarla ad affrontare il nuovo anno con più carica ma soprattutto senza più perdere tempo. Ed è proprio questo quello che ha capito: il tempo è prezioso.

Uomini e Donne, Gemma Galgani saluta così il vecchio anno: il post commovente

Gemma si è sempre goduta la vita, non si è mai messa dei freni ed è stato proprio questo a renderla un personaggio televisivo molto discutibile. La dama, però, ha sempre sostenuto di essere innamorata dell’amore e di avere poco tempo per potersi godere la vita, per questo ha sempre ignorato i commenti che le venivano rivolti. In particolar modo dalla sua acerrima nemica, Tina Cipollari.

In occasione dell’inizio del nuovo anno, Gemma ha fatto una riflessione sul suo profilo di Instagram. “La cattiva notizia è che il tempo vola, ma la buona notizia è che tu sei il pilota. Ogni giorno abbiamo 86.400 secondi gratis, che hanno un valore inestimabile” ha esordito così. “Inizio l’anno con il proposito di non sprecare il mio tempo, ma di farne dono anche a chi ne ha bisogno“.

Dunque, Gemma ha un proposito importante per questo 2022 appena cominciato: stavolta non vuole davvero perdere più tempo. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per lei per andare dritta al punto e trovare finalmente l’amore che stava cercando.