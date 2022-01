Annalisa la cantante è in uno stato di forma pazzesco: la Scarrone ha condiviso una nuova serie di fotografie da arresto cardiaco.

Annalisa sta vivendo un momento fantastico dal punto di vista professionale: i suoi lavori vanno sempre benissimo (basti pensare al successo di ‘Nuda 10’) e le serate a cui prende parte sono sempre perfette. Qualche giorno fa, ad esempio, la Scarrone ha illuminato il Capodanno di Canale 5 con le sue performance sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari.

Non solo talento: la nativa di Savona ha una bellezza che conquista sempre il cuore e gli occhi degli ammiratori. Questa sera, la 36enne ha mandato in subbuglio il mondo dei social network con una nuova serie di fotografie da paura. I suoi outfit sensualissimi accendono sempre i desideri bollenti dei seguaci.

Annalisa e la serie di foto da fantascienza: la cantante è una bomba seducente

Annalisa ha deciso di conquistare i social network pubblicando una nuova serie di foto da capogiro. La serie apparsa sul suo profilo è da brividi e contiene diversi scatti di questi primi giorni del 2022. Anzi, gli outfit non sono inediti ma sono quelli usati dalla Scarrone in queste serate in televisione.

“Iniziare bene il 2022″: la frase riportata dalla cantante in didascalia ha subito scatenato i fans. La classe 1985 è in splendida forma ed è carica come una molla: dopo un anno fenomenale, la seconda classificata dell’edizione del 2010 di ‘Amici di Maria De Filippi’ vuole conquistare anche i prossimi dodici mesi.

Nella prima immagine, c’è ancora una volta l’outfit che ha acceso in questi giorni i bollenti spiriti dei seguaci. I pantaloni e la camicia super aderenti mettono in risalto il fisico spettacolare dell’artista. Nelle altre fotografie, inoltre, c’è ancora spazio per la minigonna viola che ha fatto sognare mezza Italia. Scosciata, la 36enne è uno spettacolo non adatto ai deboli di cuore.

Ricordiamo che la 36enne ha ottenuto importanti riconoscimenti nel 2021: il suo album ‘Nuda 10’ è stato certificato disco platino. La canzone che ha fatto ballare tutti in estate dal titolo ‘Movimento Lento’ ha raggiunto invece il Doppio Platino.