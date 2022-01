“L’Anno che verrà”: Cugini di Campagna colpo basso ai Maneskin, Amadeus interviene

Durante “L’anno che verrà” andato in onda ieri sera in occasione di Capodanno, un siparietto tra Amadeus e i Cugini di campagna ha lasciato tutti spiazzati.

Emozione e tanta soddisfazione. Queste le sensazioni vissute da Amadeus ieri sera in occasione del format che ha condotto per accompagnare gli italiani nel nuovo anno.

“L’anno che verrà”, il titolo della trasmissione targata Raiuno che ha ottenuto un successo stratosferico conquistandosi ascolti da record: numeri che sono il doppio di quelli raggiunti da “Capodanno in Musica” in onda su Canale 5.

Un successo stratosferico per il programma guidato dal presentatore del “Festival di Sanremo” che chiude così al meglio il 2021 iniziando il nuovo anno con la giusta grinta. Tuttavia tra gli attimi idilliaci non è mancato qualche momento di tensione.

In particolare a mettere a disagio il conduttore l’esibizione dei Cugini di Campagna.

Cugina di Campagna, colpo di scena inaspettato a “L’anno che verrà”

A mettere in subbuglio il format di Amadeus sono stati i Cugini di Campagna. Lo storico gruppo musicale si è esibito sul palco portando un brano a sorpresa, scelta dietro la quale si cela un motivo di pareggiamento di conti.

Si è trattato di una parodia dei Maneskin che ha visto il gruppo cantare una versione rivisitata di “Zitti e buoni”: cover già proposta tempo fa in risposta al fatto che secondo gli artisti i giovani cantanti avrebbero copiato più volte i loro look anni ’70.

All’esibizione il conduttore ha reagito in modo inaspettato stoppando tutto.

“Questa non è la vostra canzone è vero che si tratta di un grande successo dei Maneskin, ma così disorientate le signore a casa e qui in platea”, le parole nell’imbarazzo di Amadeus.

Parole probabilmente pianificate per creare un simpatico siparietto che ha messo l’accento sulle dibattito creato tra i due gruppi.

Il tutto condito da ilarità e ironia, tanto che il volto impaurito del presentatore davanti alla cover dei vincitori della scorsa edizione di Sanremo è già diventato un meme.