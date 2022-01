Charlene di Monaco, il suo stato di salute continua a rivelarsi preoccupante. Trapelano agghiaccianti particolari che svelano le sue attuali condizioni

È ormai trascorso diverso tempo da quando Charlene di Monaco fece breve rientro a Palazzo in seguito alla permanenza in Sud Africa, dove contrasse una grave malattia. L’infezione che colpì la principessa, coinvolgendo naso, orecchie e gola, fu tale da provocare diverse operazioni chirurgiche fino a impedirle il rientro.

Dopo dieci mesi passati nel suo Paese natale, finalmente tornò a Monaco per riabbracciare il principe Alberto ed i figli Jacques e Gabriella. La riconciliazione durò poco, perchè l’ex campionessa venne successivamente ricoverata in una clinica svizzera di lusso, con imprecisate spiegazioni.

In breve tempo iniziarono a circolare voci sulla presunta crisi coniugale in corso con il marito, fino ad insinuare anche una relazione tra la sua degenza ed il Covid. Notizie tempestivamente smentite da un comunicato ufficiale, che lascia tuttavia sospeso il chiarimento a riguardo. Finalmente trapelano particolari che gettano nuova luce sulla vicenda, svelando il vero stato di salute della principessa: rivelazioni preoccupanti.

Charlene di Monaco, l’inaspettata verità sul ricovero

Dopo un lungo periodo di dubbi e confusione riguardo le condizioni che riguardano il ricovero della principessa di Monaco, giungono delucidazioni a chiarire la verità. Dopo aver dichiarato il progressivo miglioramento del suo stato di salute attraverso un comunicato ufficiale, che precisava comunque la necessità di una lunga convalescenza, arriva il nuovo preoccupante annuncio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Gemma Galgani e Charlene di Monaco amiche? Spiazza il commovente messaggio alla principessa

Il principe Alberto descrive in modo inequivocabile la situazione di Charlene Wittstock, descrivendo questo periodo di degenza con un’inattesa dichiarazione. Sembra che l’ex campionessa stia attraversando un “profondo esaurimento fisico ed emotivo“, forse causato in parte anche dall’infezione otorinolaringoiatrica che la colpì in Sud Africa, o delle sue dirette conseguenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Al Bano, novità sullo stato di salute del cantante: “Non lo augurerei a nessuno”

Ma mentre la nota ufficiale squarcia il velo di mistero che celava le sue condizioni, si aggiungo alcuni dettagli trapelati circa le reali motivazioni. Sembra che la struttura di lusso nella quale permane ricoverata la principessa di Monaco sia la clinica svizzera Kusnacht Practice, specializzata nella cura delle dipendenze e nella riabilitazione psicologica.

Nonostante non sia ancora certa la motivazione che si nasconde dietro al suo ricovero, si ipotizzano problematiche alimentari, forse sopraggiunte in seguito alla malattia contratta nel suo Paese natale.