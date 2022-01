La moglie di Mauro Icardi ha pubblicato uno scatto da far invidia a chiunque. Sensualità sfrenata, impossibile resisterle!

Wanda Nara sa bene come mandare in visibilio tutto il web. La sua bellezza è estrema, prorompente e incontenibile.

La bella argentina ha delle forme che tengono incollati tutti i suoi milioni di followers che impazziscono alla vista delle sue foto seducenti e ammalianti.

In questi giorni la showgirl si sta godendo qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia: il marito Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint German e i figli, i primi due avuti dal matrimonio con l’ex calciatore Maxi Lopez e le ultime proprio dal compagno di squadra di Lionel Messi e Gigio Donnarumma.

Dopo un periodo difficile che la coppia ha attraversato a causa del tradimento di Icardi con la bella China Suarez, i consorti stanno cercando di ritrovare un equilibrio che sembrava avessero perso sempre.

Wanda Nara senza freni, lato B da urlo!

In questo scatto la splendida Wanda si è mostrata con tutta la sua prorompenza e femminilità, stesa a bordo piscina mentre sfoggia un costume rosa shocking che mette in risalto un lato B da urlo.

I suoi followers cosmopoliti non possono che mostrare tutta la loro approvazione con like e commenti come ringraziamento per la vista celestiale che ha regalato.

Wanda Nara ha raccolto i capelli con una pettinatura che impreziosisce la sua immagine. “Sempre più bella!”, “Mi fai impazzire!”, “Se quel marmo potesse parlare…!”. le scrivono divertiti gli utenti che ha conquistato con un solo scatto.

Sicuramente ricominciare l’anno in Argentina, terra di origine di entrambe i consorti, non può che aver rafforzato il loro amore messo a dura prova nel 2021. Finalmente sembra essere tornato il sereno!