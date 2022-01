Michelle Hunziker non riesce a capacitarsi, com’è potuto accadere? Tanta aggressività tutta in una volta, per fortuna nulla di grave.

Nata a Sorengo (Svizzera) nel 1977, Michelle Hunziker è una conduttrice ed attrice molto amata in Italia, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nei primi anni ’90, quando ha prestato il suo perfetto lato b alla campagna pubblicitaria “Roberta”, azienda produttrice di indumenti intimi.

Milano è stata la sua seconda casa, qui ha potuto avviare la sua carriera in televisione, arrivando anche al cinema. Michelle è piaciuta sin da subito al pubblico italiano, la sua ironia, la sua freschezza, la sua spensieratezza, sono state una ventata d’aria fresca.

Dopo anni la Hunziker continua ad allietare tutti, non solo in televisione, ma anche sui social, strappando sorrisi e momenti di divertimento.

Michelle Hunziker è sconvolta, la botta è stata troppo forte

La conduttrice Michelle Hunziker è seguitissima in televisione così come sui social, vanta sia su Instagram che su Tik Tok milioni di follower, che ogni giorno la supportano e la sostengono in cambio di qualche momento di spensieratezza.

Su Tik Tok sta girando un video della conduttrice, un trend molto diffuso tra tutti coloro che utilizzano la piattaforma. Michelle in tenuta sportiva e con sorriso furbetto, lancia in terra un vestito classico, in un secondo compare un’altra Michelle, vestita di tutto punto con un tubino nero e scarpe col tacco fucsia.

Il siparietto è molto divertente in quanto la seconda Michelle si lamenta della troppa forza utilizzata per creare il suo outfit: “Ajaaa, che aggressività. Ci vuole un po’ di delicatezza”, dice mentre cerca di alzarsi e riprendersi dalla botta.

In molti hanno commentato il video della conduttrice, “Ci fai morire dal ridere”, scrive qualcuno con tante faccine colorate. “Ti sei fatta male il sederino?” scrive qualcun altro a modi sfottò.

Come sempre la bella e brava Michelle è riuscita a rendere la giornata un po’ più leggera a milioni di fan che amano sempre di più i modi allegri della conduttrice.