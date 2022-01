Avete mai visto il fidanzato di Roberto Bolle? È un noto stilista – FOTO

Avete mai visto il fidanzato di Roberto Bolle? Ha lavorato per Balenciaga, Donna Karan, Celine e molti altri.

Oggi parliamo di Daniel Lee, il nuovo fidanzato di Roberto Bolle. Sono stati paparazzati insieme su uno yacht.

Da Balenciaga a Bottega Veneta: chi è Daniel Lee, il fidanzato di Roberto Bolle

Nasce da una paparazzata di Chi di questa estate la voce secondo la quale Roberto Bolle ha finalmente trovato l’amore. Nonostante non abbia mai parlato apertamente delle sue relazioni sentimentali, infatti, il ballerino è stato fotografato numerose volte mentre si scambiava alcuni baci con lo stilista Daniel Lee. Di lui si sa poco, se non che ha lavorato per rinomati marchi come Balenciaga, Celine e Donna Karan. Nel 2018 ha poi firmato un contratto con la nota azienda Bottega Veneta, per la quale ha disegnato una collezione di successo. Nonostante il “divorzio” con la casa di moda sia avvenuto solo dopo pochi anni, una delle sue borse (la Pouch Clutch Bag) è ad oggi la più venduta di tutto il marchio.

Una curiosità: Vogue ha definito Daniel Lee “il radical tranquillo della moda internazionale” mentre Harper’s Bazaar si è riferito a lui come “l’uomo delle meraviglie della moda”. Insomma, se i due stessero veramente insieme formerebbero una coppia davvero stellare.