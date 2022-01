Avete mai visto i figli di Luciana Litizzetto? Non è stato sempre facile – FOTO

Avete mai visto i figli di Luciana Litizzetto? All’inizio le cose tra di loro non sono state affatto facili.

Oggi scopriamo qualcosa di più di Jordan e Vanessa, i figli di Luciana Litizzetto. La conduttrice li ha presi in affido quattordici anni fa.

Avete mai visto Jordan e Vanessa, i figli di Luciana Litizzetto?

Si chiamano Jordan e Vanessa, i bambini che Luciana Litizzetto ha preso in affido quando avevano rispettivamente 9 ed 11 anni. Adesso che di anni ne hanno rispettivamente 23 e 26, i due fratelli sono molto uniti e molto legati alla conduttrice. “Prendere in affido un bambino è un gesto di generosità assoluta” ha raccontato la Litizzetto. “È diverso dall’adozione. Non so se tornerai alla tua famiglia d’origine, però intanto io ci sono, ti aiuto a fare un pezzo di vita insieme”.

Nel libro dedicato ai suoi figli la conduttrice ha poi spiegato che i due non la chiamano “mamma” ma “Lu”. “Mi chiamano Mamma solo davanti agli estranei” ha detto, aggiungendo tuttavia che non è un gran problema e che è facilmente comprensibile. “In fondo una mamma loro già ce l’hanno”.

Una curiosità: quando ha adottato quelli che al tempo erano solo due bambini, la Litizzetto conviveva ancora con il compagno Davide Graziano. La decisione è stata presa da entrambi.