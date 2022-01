Fedez ancora positivo al virus, sintomi sempre più gravi

Fedez ancora malato di Coronavirus, il rapper confonde tutti i gusti: dopo settimane di quarantena non ha ancora recuperato il gusto.

Come tante altre coppie italiane, anche Chiara Ferragni e Fedez sono stati costretti a passare le vacanze invernali in solitudine a causa del Covid. I due influencer sono risultati positivi al virus poco prima di Natale, mentre erano in montagna con la famiglia Ferragni pronti a festeggiare in pompa magna la festività. Chiara e Federico hanno deciso di farsi un tampone quando loro figlia Vittoria ha iniziato ad avere alcuni sintomi influenzali un po’ più forti del solito, ma incredibilmente la bambina era negativa… i due genitori, invece, positivi entrambi.

Fedez ancora positivo al Covid, i sintomi sono sempre più preoccupanti

Dopo i primi sintomi di Vittoria i Ferragnez sono immediatamente tornati a Milano, dove tutta la famiglia si è sottoposta a tamponi molecolari. La bambina e Leone, il fratello maggiore, sono entrambi risultati negativi al virus, mentre Chiara e Federico sono stati in quarantena fino a pochissimo tempo fa. Entrambi positivi, infatti, i due instagrammer sono stati costretti a restare il più lontano possibile dai loro figli, trascorrendo la maggior parte del tempo da soli nella loro stanza.

Chiara Ferragni ieri pomeriggio ha raccontato su Instagram di essere finalmente tornata negativa, mentre Fedez sta facendo più fatica a superare il virus. Tra i vari sintomi il rapper ha perso anche il senso del gusto, non ancora recuperato nonostante il lungo tempo di quarantena. Poco fa Federico ha pubblicato sul social alcuni video che lo vedono sottoporsi ad un test dei sapori, proprio per verificare se il gusto fosse finalmente tornato. Purtroppo non è così, e nei video pubblicati si vede il 32enne confondere l’Aperol Spritz con la Coca Cola, il limone con lo zenzero, l’acqua con del succo di frutta e un succo d’arancia con dell’omogenizzato per bambini. Un risultato davvero poco promettente, che fa pensare che il cantante dovrà restare a casa ancora per un po’.

Mentre Chiara Ferragni ha sofferto parecchio il tempo di quarantena, Fedez sembra essere stato contento di non dover subire come ogni anno migliaia di festeggiamenti e moine natalizie. Certo, il virus non è divertente, ma il rapper non ha nascosto di essere sollevato di poter passare un po’ di tempo solo con la propria famiglia, a casa.