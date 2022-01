Una nottata difficile al “GF Vip” per Gianmaria Antinolfi, che sfoga la sua frustrazione con una frecciatina difficile da passare inosservata.

L’imprenditore classe 1985 continua ad agire sul filo del rasoio nel corso di quest’ultima settimana al “Grande Fratello Vip“. La sua esperienza da “impeccabile coinquilino“, inizialmente vissuta a braccetto con il benvoluto atleta Aldo Montano, starebbe ora per cedere ad un inatteso oblio: confermando piuttosto quali siano le sue reali intenzioni. Per tal motivo, il parere degli altri concorrenti, potrebbe inoltre essere destinato ad inasprirsi di ora in ora. Che la sua vera natura stia uscendo allo scoperto? Queste sono soltanto alcune delle più recenti supposizioni condivise in rete da parte dei telespettatori del reality più acclamato della penisola.

Nel frattempo, a seguito dell’entrata nella casa di un nuovo concorrente nella puntata dello scorso lunedì, il partenopeo Gianmaria Antinolfi, dopo aver dato adito ieri sera a spiacevoli minacce nei confronti dell’intrepida influencer Soleil Sorge, avrebbe questa mattina di gennaio compiuto un ulteriore, e forse più grave, passo falso.

“GF Vip” astio e pregiudizi di Antinolfi verso il nuovo concorrente, vendetta o razzismo?

Gianmaria ha espresso questa mattina i suoi pregiudizi nei confronti del celebre attore di origini indiane Kabir Bedi. Le sue osservazioni potrebbero esser state innescate da un precedente confronto in diretta tra i due, promosso dal conduttore Alfonso Signorini, per via della sua somiglianza con il mito interpretato dallo stesso attore indiato, in “Sandokan“.

Se inizialmente Antinolfi si era dimostrato divertito da tale comparazione con il personaggio di grande fama, ad oggi sembrerebbe aver intenzione di ritrattare. Ed anche stavolta, come già successo con Soleil, nel modo più “segreto“. L’imprenditore avrebbe sentito parlare Bedi nella notte nella sua lingua madre. E, al suo risveglio, a quanto pare infastidito da tale accadimento, avrebbe poi deciso di esprimere il suo disappunto con altre due coinquiline presenti in camera da letto in quel momento. Jessica Selassié e Federica Calemme.

“Che lingua…“, avrebbe commentato con astio, e senza nascondere la sua espressione interdetta, Antinolfi alludendo così alla potenziale stranezza del suo linguaggio. Che sia quest’ultimo il primo passo verso un conflitto? Resta il fatto che Antinolfi abbia deciso di sospendere il suo commento a metà, e senza un reale motivo.

Forse per paura di dire con interezza il suo reale pensiero? Non resta che attendere di scoprirne di più nelle prossime ore.