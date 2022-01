Precipita dal terrazzo di casa: giovane padre perde la vita

Un giovane padre è morto nel giorno di Capodanno a Marano Vicentino (Vicenza) precipitando dal terrazzo di casa dopo essere stato colpito da una crisi ipoglicemica.

Un uomo di 45 anni ha perso la vita nel giorno di Capodanno dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione a Marano Vicentino, in provincia di Vicenza. Il 45enne, affetto da diabete, sarebbe stato colpito da una crisi ipoglicemica che lo ha fatto entrare in uno stato confusionale. Uscito in terrazzo, ha perso l’equilibrio ed è caduto dal primo piano. Sul posto sono intervenuti i medici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Lutto a Marano Vicentino, piccolo comune in provincia di Vicenza che piange la scomparsa di Manuel Busato, operaio 45enne deceduto il giorno di Capodanno, sabato 1 gennaio.

Manuel, affetto da diabete, stando a quanto ricostruito, come scrivono i colleghi della redazione de L’Arena, sarebbe stato colpito da un calo di glicemia che lo ha fatto entrare in stato confusionale. A quel punto il 45enne sarebbe andato in terrazzo, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto finendo al suolo dopo un volo di alcuni metri. Un impatto fatale.

Lanciato l’allarme, presso l’abitazione è intervenuto lo staff medico del Suem 118. I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, ma ogni tentativo non ha avuto successo e alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso.

Sotto choc l’intera comunità locale strettasi alla famiglia di Manuel che, scrive la redazione de L’Arena, lascia una figlia piccola e la compagna, in attesa del secondogenito. Numerosi sono stati i messaggi pubblicati sui social network in suo ricordo.

Cordoglio anche da parte dell’Amministrazione comunale di Marano Vicentino che, in un post sulla pagina Facebook del Comune, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia colpita dall’improvvisa tragedia.