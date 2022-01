Charlene di Monaco sembra essere sparita nel nulla, ma oggi una donna ha deciso di parlare: Alberto l’ha tradita proprio con lei.

Dentro e fuori dal web non si placano i gossip che a gran voce chiedono notizie di Charlene di Monaco. La principessa, dopo essere tornata da un lungo viaggio in Sudafrica, ha accusato diversi malori ed è poi sparita nel nulla. Dopo che la famiglia reale ha comunicato di aver mandato Charlene in una clinica privata, dove avrebbe potuto sottoporsi alle cure necessarie per la sua guarigione, la principessa non è stata più vista da nessuna parte. Oggi una donna brasiliana potrebbe aver svelato il motivo della fuga della reale: un tradimento.

Charlene e Alberto, oggi una donna distrugge ogni barlume di speranza: lui ha un’altra vita

Sono tante le persone che non credono alle scuse campate in aria dalla famiglia reale: Charlene di Monaco potrebbe essere stata costretta a fingersi malata per poter sfuggire alla nobiltà. Il motivo? I ripetuti tradimenti del marito Alberto, diventati insopportabili e ingiustificabili. Secondo quanto riportato da Libero Quotidiano, una donna brasiliana avrebbe contatto i media dichiarando di aver avuto una relazione con il principe, da cui è addirittura nato un figlio.

La sconosciuta ha raccontato di non aver riconosciuto il principe fino a poco tempo fa. Lui, infatti, si era presentato come un avvocato canadese, e quando la donna gli ha raccontato di essere rimasta incinta è sparito nel nulla e ha smesso di rispondere a qualsiasi tentativo di contatto. La brasiliana si è imbattuta in una fotografia del principe solo di recente, per caso, e ha subito chiesto un test del dna.

Sempre secondo il quotidiano, i legali di Alberto sarebbero già intervenuti per impedire che l’esame del dna venga effettuato. Nonostante questo da Monaco sono ovviamente arrivate l smentite necessarie a proposito della relazione tra il principe e la donna sconosciuta, considerata improbabile (a quanto pare) sopratutto per un motivo: Alberto ha già avuto figli con altre donne, e li ha sempre riconosciuti.