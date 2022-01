“Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli difende a spada tratta Katia: strategia o gesto di buonismo?

L’opinionista si è schierata sui social con la cantante lirica, parole che però lasciano perplessi molti fan.

Stasera per la prima puntata del “Grande Fratello Vip 2022” sarà assente Sonia Bruganelli ancora in vacanza a Dubai con la famiglia come aveva annunciato nei giorni scorsi.

Sarà sostituita da Laura Freddi opinionista d’eccezione però ancora per poche ore visto che la moglie di Paolo Bonolis non vede l’ora di riprendere le redini del gioco per commentare le vicende che ruotano attorno ai gieffini rinchiusi nella Casa.

Nonostante però la lontananza dalla tv, la Bruganelli non smette di seguire le dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Ha lasciato sui social alcune parole di sostegno per Katia Ricciarelli in questi giorni pesantemente attaccata da molti coinquilini, ma anche dal pubblico a casa che vorrebbe la sua eliminazione.

Sonia Bruganelli senza peli sulla lingua: “È una donna…”

La cantante lirica è sotto attacco su più fronti in queste settimane per via non solo di schieramenti avversi che si sono creati tra le mura della Casa e che la vedrebbero alleata con Manila Nazzaro e Soleil Sorge, ma anche per diverse frasi infelici e poco empatiche rivolte alle altre donne presenti nel reality.

In particolare verso Lulù contro la quale Katia si è espressa in toni discriminatori durante l’ultimo battibecco in cui ha invitato la ragazza a “tornare a casa sua” se non le stanno bene certe cose.

Ricordiamo che la giovanissima non è nata in Italia ma bensì in Etiopia, espressione che ha mandato su tutte le furie moltissimi fan del programma che sui social hanno chiesto la squalifica immediata della concorrente.

Si è schierata invece a suo favore Sonia, la quale nella sua pagina Instagram ha espresso comprensione per lei spiegando che “è una donna anziana e stanca”, quasi a minimizzare il gesto compiuti contro la Selassiè.

Sonia poi avrebbe rivolto parole di sfida anche verso Miriana Trevisan: “Piange troppo, quando poi dietro te la fa”. Schietta e sincera ancora una volta, molti si chiedono però il perché di questo gesto di buonismo verso Katia nonostante le critiche rivoltole finora in puntata. Strategia?