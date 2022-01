Napoli, futuro Insigne: dopo la firma non è finita, altro colpo di scena

Lorenzo Insigne lascerà il Napoli, ormai non ci sono più dubbi: ma c’è ancora una sorpresa che riguarda l’attaccante azzurro

La lunga telenovela legata al futuro di Lorenzo Insigne si è conclusa. L’attaccante del Napoli e della Nazionale, a Roma, ha firmato il faraonico contratto che lo legherà ai canadesi del Toronto per cinque anni.

Una tempistica, quella del folletto di Frattamaggiore, che fa discutere, a poche ore dalla sfida cruciale in campionato contro la Juventus. Che gli spiragli per un rinnovo con gli azzurri, però, fossero ormai ridotti al minimo lo si era già capito da tempo.

Troppo allettante la proposta del Toronto, da oltre 10 milioni a stagione, mentre il presidente del Napoli, De Laurentiis, non si è mai spinto nelle trattative per il rinnovo oltre una base fissa di 3,5 milioni di euro più bonus, meno di quanto il giocatore percepiva attualmente.

E così, a fine annata il rapporto tra Insigne e il Napoli si concluderà, dopo 10 stagioni e un posto già scolpito nella storia con 114 gol e 91 assist. Gli mancherebbe solo una rete per raggiungere Maradona. Ma può esserci ancora un colpo di scena clamoroso.

Calciomercato Napoli, Insigne ha già firmato con il Toronto: ma può dire addio prima della fine del campionato

‘Repubblica’ infatti riferisce che il Napoli sarebbe aperto anche a un addio immediato di Insigne. Gli azzurri avrebbero recapitato al Toronto una richiesta di 10 milioni di euro per procedere all’acquisto immediato, senza attendere il 30 giugno.

Una ipotesi confermata anche dal quotidiano cittadino ‘Il Mattino’. La separazione, dunque, potrebbe avvenire in tempi molto più rapidi di quelli previsti. Il Napoli avrebbe intenzione di voltare pagina al più presto e aprire già da ora un nuovo corso.

Un addio, quello tra il Napoli e Insigne, che si sta consumando in una maniera che era difficile preventivare qualche mese fa, nonostante le difficoltà palesi per il rinnovo. Il talento partenopeo lascerà un grande vuoto in Serie A, ancor di più se dovesse andare via subito.