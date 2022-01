Rita dalla Chiesa e la rivelazione inaspettata sulla sua vita: c’è una cosa che le manca moltissimo e ora dice tutto

Rita dalla Chiesa resta uno dei personaggi televisivi più amati ed in vista di sempre. La sua vita tra alti e bassi non l’ha mai fatta allontanare dalla televisione. Figlia del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso in un tragico attentato nel 1982, Rita si è mostrata sempre donna forte e capace di andare avanti, nonostante tutto.

Lo ha fatto quando si è separata dal marito Fabrizio Frizzi che aveva conosciuto nel programma “Pane e marmellata” e poi anche quando Fabrizio è mancato. Anche se separati e lui si era rifatto una vita accanto a Carlotta Mantovan, Rita le era rimasto sempre vicino.

Per tutti però è stata la signora e la padrona di casa di “Forum”, il legal italiano cult della nostra televisione. Lo ha condotto per quasi 20 anni e ancora oggi ripensare a quella avventura non le fa bene.

Rita dalla Chiesa, il disagio e la situazione odierna: la verità

Rita dalla Chiesa non ha mai digerito di buon gusto di aver dovuto abbandonare “Forum”. Un programma che ha condotto per anni e anni e che le è rimasto sulla pelle. Da allora tante cose sono cambiate nel format e ora alla conduzione c’è Barbara Palombelli. La giornalista ha invitato la Dalla Chiesa come ospite ma lei ha rispedito al mittente l’invito.

Certamente Rita non ha nascosto di aver vissuto dei momenti di sconforto e di depressione, soprattutto dopo la morte di Fabrizio Frizzi ma non è questo quello che ha ammesso di recente. La giornalista e conduttrice televisiva che oggi vediamo in diverse trasmissioni, come “La vita in diretta” in versione di opinionista, ha ammesso di essere “malata di televisione”.

Non riesce a stare senza, è qualcosa di cui ha bisogno come l’aria e la conduzione le manca molto. L’essersi allontanata da questo ambito specifico le provoca disagio oggi e se ne pente.

C’è però una cosa che la consola e la rende piena di orgoglio e di riconoscenza: l’amore che il suo pubblico prova per lei e che oggi le dimostra sui social.