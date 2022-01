GF Vip, Alfonso Signorini in occasione dell’ultima puntata ha deciso di entrare nella casa per fare quattro chiacchiere con i concorrenti del programma

Il GF Vip di Alfonso Signorini è in bilico negli ultimi giorni. La casa si è spaccata in due parti e sono partiti dei litigi pesantissimi tra i ragazzi e i più adulti. Protagonisti di questa faida, le sorelle contro Katia Ricciarelli. Sono volati dei termini davvero molto forti e sul web è scoppiata una polemica contro la cantante lirica, tanto da portare tutti a chiedere una squalifica. Questo provvedimento non è stato preso, anzi: ma il conduttore ha deciso di entrare nella casa per fare quattro chiacchiere con i suoi concorrenti.

GF Vip, Signorini è furioso ma giustifica Katia Ricciarelli. Il web indignato

Alfonso è entrato all’interno della casa per chiedere ai ragazzi di riportare l’armonia nel programma, di smetterla con tutti questi litigi e di cancellare le terribili pagine che hanno scritto in questi giorni. “Vi dovreste vergognare quando dite ad uno straniero tornatene al tuo paese, quando insultate una persona più grande di voi, quando urlate e togliete il saluto. Dovete vergognavi tutti“.

In seguito, con dolcezza, ha cercato di calmare i ragazzi e di far capire loro di non mancare di rispetto a Katia Ricciarelli, perché è una donna più grande, che fa parte di un’altra generazione e che ha dunque un’altra mentalità. “Non è vero che siete tutti uguali, lo siete sulla carta, ma qui dentro siete persone diverse, con vite ed esperienze diverse“.

Sul web è scoppiata una polemica: per giorni è stata richiesta a gran voce una squalifica per Katia e il modo in cui ha giustificato la cantante ha turbato molto i telespettatori.