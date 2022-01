Mercedesz svela il suo segreto di bellezza: spacco e scollatura vertiginose, è in forma perfetta – FOTO

Mercedesz sempre più irresistibile, la influencer su Instagram svela ai fan come fa a essere così in forma: silhouette esplosiva

Quasi 800mila followers su Instagram, sempre più estasiati dalla sua bellezza incontenibile. Mercedesz Henger sul web e non solo ormai è una vera e propria celebrità. La 30enne è tra le influencer di punta negli ultimi tempi e i telespettatori più attenti la ricorderanno anche come opinionista televisiva in alcuni programmi.

Figlia di Eva, indimenticata diva del cinema per adulti negli anni ’90, con sua madre ha interrotto i rapporti, dopo alcuni accesi confronti a distanza che tempo fa popolarono le cronache di gossip. Oggi, Mercedesz risplende di luce propria. La somiglianza con la madre è impressionante, il fascino di tutto rispetto.

Mercedesz, eleganza e sensualità senza limiti: le curve che esaltano Instagram, il fascino è una questione di famiglia ma non solo

Il segreto non sta solo nei doni ereditari, però. Come i suoi fan sanno molto bene, Mercedesz si prende estremamente cura del suo corpo, con tantissima attività fisica. Ma non soltanto.

Oggi, lei stessa ci spiega qualcosa in più. In una serie di storie su Instagram, fa da testimonial a una importante azienda che produce macchinari per la cura del corpo e del viso. Mercedesz è a dir poco entusiasta dei risultati e invita tutti i suoi ammiratori e ammiratrici a provare.

Spiegando il tipo di macchinari utilizzati, la giovane si mette in mostra con la consueta eleganza e sensualità. Un abito nero in due parti che ne esalta la forma fisica semplicemente perfetta. La vertiginosa scollatura e il pericolosissimo spacco lungo la gonna, che attira l’attenzione sulle lunghe gambe, la fanno da padroni.

La classe non è acqua e Mercedesz lo conferma ancora una volta. E per più di qualcuno, quanto a bellezza ha già superato sua madre.