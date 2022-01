La showgirl Belen Rodriguez, dopo la nascita di Luna Marì, torna a parlare di gravidanza. Ora è chiaro quale sia il suo desiderio più grande.

La felice venuta al mondo della piccola Luna Marì, nel 12 luglio del 2021, aveva coronato con sempre più emozione l’affiatamento tra la bellissima showgirl di origini argentine, Belen Rodriguez, ed il suo partner in amore, il celebre hair stylist ventiseienne, Antonino Spinalbese.

Nonostante però i rumors di una crisi sempre più imminente con Antonino. E le prove di tale cambiamento sovrappostesi nel corso di queste ultime settimane. Fra cui l’ultimo soggiorno dedito a divertimento e sano relax in quel della paradisiaca località balneare di José ignacio, nella Repubblica dell’Uruguay, la soubrette ha infine deciso di dichiarare apertamente quali siano le sue intenzioni su una futura maternità. La rivelazione è avvenuta attraverso un’altrettanto recente intervista, rilasciata alle telecamere della celebre trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Belen confessa la sua idea più grande: “altri figli?” La risposta che spiazza tutti

Invitata nel seguito salottino televisivo di “Verissimo“, Belen, ha presto affermato la sua contentezza a riguardo della nascita della dolce Luna Marì. “Ho un maschio e una femmina“, ha dunque esordito la soubrette riferendosi anche alla precedente venuta di Santiago. E continuando a rispondere esaustivamente ai quesiti della Toffanin.

“E’ perfetto, no?“, chiede Belen alla conduttrice. Eppure una nota di malinconia sembra comparirle all’improvviso sul volto. Difatti, a confermare tale supposizione, sarà la stessa showgirl poco più tardi. “Mai dire mai“, continua Belen tentando di rispondere alle sempre più incalzanti predizioni sul suo futuro di mamma.

“La gravidanza è stata tosta“, ammette la soubrette in un excursus a riguardo dei mesi trascorsi ad attendere Luna Marì. “Mentre il parto è andato bene“. Forse un motivo in più per pensare ad una nuova gravidanza? Lo chiarirà sul finale parlando della reazione del partner. “Antonino?“, chiede infatti Belen. “E’ quasi svenuto al momento del parto“. “Poi gli ho detto” insiste Belen, e non senza un pizzico di ironia: “guarda che sono io che sto partorendo“.

“Tuttavia è un papà dolcissimo“, rivela la showgirl. Ma soltanto infine vorrà pronunciarsi sul suo futuro: “non vorrei un terzo figlio“.